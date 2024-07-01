聽新聞
test
0:00 / 0:00

海虎艦3士官公祭 獲頒褒揚令

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
海軍海虎潛艦畫面。本報資料照
海軍海虎潛艦畫面。本報資料照

海軍海虎潛艦去年十二月廿一日在小琉球海域浮航搶修浮標，造成六軍士官相繼落海，其中三名士官失蹤至今未尋獲，檢方宣告死亡；海軍昨舉行三人聯合公祭，親友淚別，總統賴清德也參加告別式，並頒發褒揚令給家屬。

海軍昨在海軍官校左營營區舉行海虎艦意外死亡的林姓士官長、顏姓士官及張姓士官聯合公祭，張姓士官的妹妹在告別式前於臉書貼文：「事發半年，漸漸接受你離開我們了，但你會永遠在我們心中活下去」；友人回文安慰「永遠的英雄，一路好走」。

海虎艦軍士官落海事故，經軍方成立專案小組調查，指海虎艦去年十二月十八日至廿九日出任務，十八日出海後依照計畫在西南海域執行演訓任務，因潛航時用電力航行，每天都要上海面充電。

廿一日執行潛航任務時，船尾出現異音與雜音，上浮檢查發現整個救難浮標浮出，為避免三百呎鋼纜纏繞到車葉，安全起見派人上甲板執行回收。

調查報告指出，潛艦浮航後，有四人先上甲板試圖收回意外飄出的救難浮標，人力以盤車收回浮標時，出現湧浪將人員拍落舷邊，人員原靠安全索支撐掛在舷側，艦上雖立即啟動救生組六人上甲板實施救援，但掛在乾舷人員陸續落水。

其中落海陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓士官及張姓士官下落不明；另有四名官兵受傷。

海軍司令部完成事件調查，對外指稱全案為環境及裝備複合式因素造成，非人為過失，依行政程序法及陸海空軍懲罰法規定，無人須懲處。

士官長 海虎 海軍司令部

延伸閱讀

海虎艦落水事故調查報告仍未公開 立委建議3官兵入祀忠烈祠

獨／海虎潛艦3士官今告別式 親友淚別：永遠的英雄

獨／海虎潛艦3官兵今公祭 賴清德參加告別式頒褒揚令

海泳紓壓只因不想再當兵？ 海軍巡防艦上兵落海、游到和平島求助

相關新聞

軍方要求宮廟屯彈藥 後指部：演練 非實質放置

苗栗縣銅鑼鄉天寶寺等至少三間宮廟最近接獲後備指揮部「彈藥預屯點支援協定書」公文，要求預期戰爭衝突前，將彈藥由預屯點運至宮...

冷眼集／為何軍方總送自己上爭議刀口

距離「史上最真實」的漢光四十號演習還有大半個月，軍方要求宮廟簽署同意預屯彈藥就成為新聞話題。事件所顯示的，一是軍方三折肱...

海虎艦3士官公祭 獲頒褒揚令

海軍海虎潛艦去年十二月廿一日在小琉球海域浮航搶修浮標，造成六軍士官相繼落海，其中三名士官失蹤至今未尋獲，檢方宣告死亡；海...

新書台灣「烏克蘭計畫」 劉兆玄：心有所感

華府與北京的爭霸愈演愈烈，近年美方對台軍事合作也愈不遮掩。如果有一天，美軍要求使用台灣各港口機場，甚至結合「五眼聯盟」宣...

學者：戰時徵用屯儲彈藥合理 發函宮廟多此一舉

軍方發函宮廟，詢問戰時作為彈藥屯儲場地，成為新聞焦點。學者專家認為，戰時必然要將物資與後勤設施疏散，一旦進入戰爭狀態，民...

劉兆玄談新書：為何剛開場，我就讓主角一死一殘？

華府與北京的爭霸愈演愈烈，近年美方對台軍事合作也愈不遮掩。然而如果有一天，美軍要求使用台灣各港口機場，甚至結合英、加、紐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。