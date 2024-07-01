海虎艦3士官公祭 獲頒褒揚令

海軍海虎潛艦去年十二月廿一日在小琉球海域浮航搶修浮標，造成六軍士官相繼落海，其中三名士官失蹤至今未尋獲，檢方宣告死亡；海軍昨舉行三人聯合公祭，親友淚別，總統賴清德也參加告別式，並頒發褒揚令給家屬。

海軍昨在海軍官校左營營區舉行海虎艦意外死亡的林姓士官長、顏姓士官及張姓士官聯合公祭，張姓士官的妹妹在告別式前於臉書貼文：「事發半年，漸漸接受你離開我們了，但你會永遠在我們心中活下去」；友人回文安慰「永遠的英雄，一路好走」。

海虎艦軍士官落海事故，經軍方成立專案小組調查，指海虎艦去年十二月十八日至廿九日出任務，十八日出海後依照計畫在西南海域執行演訓任務，因潛航時用電力航行，每天都要上海面充電。

廿一日執行潛航任務時，船尾出現異音與雜音，上浮檢查發現整個救難浮標浮出，為避免三百呎鋼纜纏繞到車葉，安全起見派人上甲板執行回收。

調查報告指出，潛艦浮航後，有四人先上甲板試圖收回意外飄出的救難浮標，人力以盤車收回浮標時，出現湧浪將人員拍落舷邊，人員原靠安全索支撐掛在舷側，艦上雖立即啟動救生組六人上甲板實施救援，但掛在乾舷人員陸續落水。

其中落海陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓士官及張姓士官下落不明；另有四名官兵受傷。

海軍司令部完成事件調查，對外指稱全案為環境及裝備複合式因素造成，非人為過失，依行政程序法及陸海空軍懲罰法規定，無人須懲處。