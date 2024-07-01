學者：戰時徵用屯儲彈藥合理 發函宮廟多此一舉

軍方發函宮廟，詢問戰時作為彈藥屯儲場地，成為新聞焦點。學者專家認為，戰時必然要將物資與後勤設施疏散，一旦進入戰爭狀態，民間其實也無權拒絕徵用；軍方該做的是，確保對防區內兵要地誌的掌握，發函動作多此一舉，反而等於暴露我方的部署。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，分散後勤提升防衛韌性，有助戰力保存與維持；作戰區平時便應掌握防區內可用於部隊集結、物資屯儲的場地設施，必要時支援作戰，當然也須提供業主補償金。

曾任陸軍副司令的前立委吳斯懷及中華戰略前瞻協會研究員揭仲都表示，一旦戰爭爆發，國軍後勤設施必成為敵方攻擊目標，分散物資屯儲地點有其必要性；但兩人也都認為，這次軍方發函給宮廟，行為有點多此一舉，反而導致曝光。

他們表示，一旦戰時進入戒嚴狀態，國軍當然有權徵用設施物資，業主無權反對；所以各作戰區該做的是，徹底掌握轄區內的兵要設施，知道哪些場地可以做什麼用途。

吳斯懷說，寺廟教堂、學校、醫院傳統上是不應攻擊的設施；但若交戰一方利用其布防，另一方向其開火轟擊，就不違反日內瓦公約之類的戰爭法；因此，防守方挑選布防地，仍應以工廠之類較不敏感設施為優先。