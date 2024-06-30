地方宮廟囤儲彈藥？ 專家：戰時有需求「平時發函多此一舉」

軍方發函宮廟，詢問戰時作為彈藥囤儲場地，成為新聞焦點。學者專家認為，戰時必然要將物資與後勤設施進行疏散，一旦進入戰爭狀態，民間其實也無權拒絕徵用。軍方該做的是，確保對防區內兵要地誌的掌握，發函動作多此一舉，反而等於暴露我方的部署。

另外，利用寺廟教堂、學校等地布防，代表敵人對其攻擊時，不違反日內瓦公約之類戰爭法，這個問題也須留意。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，分散後勤提升防衛韌性，有助戰力保存與維持。就戰略層級而言，甚至不只針對戰爭，也包含大規模災害等緊急事態應變。囤儲物資未必是彈藥，也可能是油料、糧食或其他補給品。作戰層級上，作戰區平時便應掌握防區內可用於部隊集結、物資囤儲的場地設施，必要時支援作戰，當然也須提供業主補償金。

蘇紫雲說，除了宮廟之外，工業區、倉儲貨運站等處所也可能是演練對象，尤其具有掩蔽功能的隧道等場地更適合。例如以哈戰爭爆發，以色列就迅速利用地下停車場開設野戰醫院。

曾任陸軍副司令的前立委吳斯懷，以及中華戰略前瞻協會研究員揭仲，都表示一旦戰爭爆發，國軍後勤設施必成為敵方攻擊目標，分散物資囤儲地點有其必要性；但兩人也都認為，這次軍方發函給宮廟，行為有點多此一舉，反而導致曝光。一旦戰時進入戒嚴狀態，國軍當然有權徵用設施物資，業主無權反對。所以各作戰區該做的是，徹底掌握轄區內的兵要設施，知道哪些場地可以做什麼用途。吳斯懷說，以往自己擔任作戰區指揮官的例子是，這些動作應該私下協調、盡量低調進行，而非白紙黑字發公函，反而某程度暴露我方防衛作戰意圖。

吳斯懷也說，寺廟教堂、學校、醫院等地，傳統上是不應攻擊的設施；但若交戰一方利用其布防，另一方向其開火轟擊，就不違反日內瓦公約之類的戰爭法。因此防守方挑選布防地，仍應以工廠之類較不敏感設施為優先。