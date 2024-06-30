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海虎艦落水事故調查報告仍未公開 立委建議3官兵入祀忠烈祠

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
海軍海虎潛艦畫面。本報資料照
海軍海虎潛艦畫面。本報資料照

海虎潛艦去年12月發生官兵落水死亡意外，賴清德總統今天頒發褒揚令，表彰殉職海虎軍艦士官長林俊榮、顏辰帆及張晁毓恪盡職守，民眾黨立委林憶君質疑，調查報告已經完成數月，仍然不見國防部公開，難道是打算「今日公祭，明天忘記」？應該將這三位英靈入祀忠烈祠

林憶君晚間透過新聞稿表示，2023年12月，海虎潛艦6名官兵意外落海，經過數個月大規模搜索，仍無法尋回剩餘3名士官，海軍官校今天舉行公祭追思典禮，並且頒發褒揚令，表揚三位士官置個人生死於度外，救援同袍的英勇行為，包括賴總統、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、海軍司令唐華等人都出席公祭。

不過，林憶君說，總統與國防部高層雖然都有出席公祭，看似重視這次事件，但是該事件背後的真相仍然黑幕重重。

林憶君指出，早從今年2月開始，自己便不斷透質詢，要求國防部比照美國，對海上的意外事件應該公開透明，事故調查報告完成後公開以供監督，時任國防部長邱國正也在備詢時答應，但是調查報告完成至今已隔數月，仍然不見國防部公開，難道是打算讓此事「今日公祭、明天忘記」。

林憶君表示，軍隊訓練本來就有一定危險性，所有的事故調查都是為了記取教訓，降低未來再度發生的可能性，相較於美國公布上百頁的調查報告，國防部在事故發生迄今的解釋，只有短短一句「環境及裝備複合式因素」草草結案，根本就不把三條人命的慘痛教訓當一回事。

林憶君建議，對於英勇殉職的士官，應該依照「忠烈祠祀辦法」第二章第三條規定，將三位英靈入祀忠烈祠，表彰捨命為同袍犧牲的英勇精神，也讓他們殉職捐軀的英魂得到應有的奉祀，以慰亡者在天之靈。

林憶君也說，中共海軍常態部署4艘軍艦在台海周圍，當前又頻發動各種「海上灰色地帶」作為，海軍官兵永遠站在第一線與共艦周旋，保衛我國疆土，他們長時間待在狹小封閉的空間，從事高壓又危險的工作，國防部除了提供更好、更安全的海上環境，更應該為這些辛苦的國軍弟兄提供更多舒壓管道。

國防部 忠烈祠 海軍 潛艦

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