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與地方宮廟協議囤儲彈藥？ 軍方解釋：戰時才會放置

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
網路流傳苗栗縣後備指揮部發函地方宮廟，簽訂彈藥預屯點協議的消息。後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將說，此舉是搭配漢光40號演習，軍方演練戰時利用各地民間設施的相關演練項目之一，新聞示意圖。本報資料照
網路流傳苗栗縣後備指揮部發函地方宮廟，簽訂彈藥預屯點協議的消息。後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將說，此舉是搭配漢光40號演習，軍方演練戰時利用各地民間設施的相關演練項目之一，新聞示意圖。本報資料照

網路流傳苗栗縣後備指揮部發函地方宮廟，簽訂彈藥預屯點協議的消息。後備指揮部今（30）日澄清，本案係考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。

後備指揮部強調，國家安全有賴我全體國人共同捍衛，國軍將持恆各項戰備訓練工作，戮力提升部隊戰力，籲請國人持續支持，做國軍最強大的後盾。

後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將說，此舉是搭配漢光40號演習，軍方演練戰時利用各地民間設施的相關演練項目之一，實際上在演習期間，不會真正在當地囤儲彈藥。另外提前公開發文，是否等於暴露國軍未來戰時可能囤儲彈藥的位置？胡瑞訓解釋，軍方自然不會只設一個囤儲點，而是會先普遍尋找可能的地點；即使業主願意配合，被列入可用場地名單，也不代表戰時必定使用。

網路流傳苗栗縣後備指揮部發函地方宮廟，簽訂彈藥預屯點協議的消息。圖／引自網路
網路流傳苗栗縣後備指揮部發函地方宮廟，簽訂彈藥預屯點協議的消息。圖／引自網路

國軍 漢光演習

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