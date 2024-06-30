與地方宮廟協議囤儲彈藥？ 軍方解釋：戰時才會放置

網路流傳苗栗縣後備指揮部發函地方宮廟，簽訂彈藥預屯點協議的消息。後備指揮部今（30）日澄清，本案係考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。

後備指揮部強調，國家安全有賴我全體國人共同捍衛，國軍將持恆各項戰備訓練工作，戮力提升部隊戰力，籲請國人持續支持，做國軍最強大的後盾。