獨／海虎潛艦3官兵今公祭 賴清德參加告別式頒褒揚令

海軍海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3獲救、3失蹤，意外發生迄今，3失蹤士官仍未尋獲；意外事發時，在前總統蔡英文任內，今海軍在左營軍區內舉行告別式，賴清德總統上任後，今低調南下參加，並頒發褒揚令給家屬。

海虎艦軍士官落海事故，經軍方成立專案小組調查，指海虎艦於去年12月18號至29號出任務，18號出海後依照計畫在西南海域執行演訓任務。海虎潛艦每天都要上海面充電，因為潛航時是用電力航行。

21號執行潛航任務時，發現船尾出現異音與雜音，因此上浮檢查，發現整個救難浮標浮出，為避免300呎的鋼纜纏繞到他的車葉，因此派人上甲板執行回收。

事發當時海虎潛艦潛航時聽到異音，因此浮航派員上甲板檢查，發現救難浮標木質蓋板脫落，浮標因正浮力拖著300公尺鋼纜浮出，為避免鋼纜攪進推進車葉，為了安全，海虎艦才會派員上甲板處理。

當時潛艦浮航後，先有4人上甲板試圖收回意外飄出的救難浮標，用人力以盤車收回浮標時，出現湧浪將人員拍落舷邊，人員原靠安全索支撐掛在舷側，艦上雖立即啟動救生組6人上甲板實施救援，但掛在乾舷的人員陸續落水。

其中落海的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓及張姓士官下落不明；另有4名艦上官兵受傷。

林姓士官長、顏姓及張姓士官因迄今未尋獲，經檢方宣告死亡後，海軍今在左營軍區舉辦告別式，家屬、親友淚別3名士官。