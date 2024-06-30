獨／海虎潛艦3官兵今公祭 賴清德參加告別式頒褒揚令
海軍海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3獲救、3失蹤，意外發生迄今，3失蹤士官仍未尋獲；意外事發時，在前總統蔡英文任內，今海軍在左營軍區內舉行告別式，賴清德總統上任後，今低調南下參加，並頒發褒揚令給家屬。
海虎艦軍士官落海事故，經軍方成立專案小組調查，指海虎艦於去年12月18號至29號出任務，18號出海後依照計畫在西南海域執行演訓任務。海虎潛艦每天都要上海面充電，因為潛航時是用電力航行。
21號執行潛航任務時，發現船尾出現異音與雜音，因此上浮檢查，發現整個救難浮標浮出，為避免300呎的鋼纜纏繞到他的車葉，因此派人上甲板執行回收。
事發當時海虎潛艦潛航時聽到異音，因此浮航派員上甲板檢查，發現救難浮標木質蓋板脫落，浮標因正浮力拖著300公尺鋼纜浮出，為避免鋼纜攪進推進車葉，為了安全，海虎艦才會派員上甲板處理。
當時潛艦浮航後，先有4人上甲板試圖收回意外飄出的救難浮標，用人力以盤車收回浮標時，出現湧浪將人員拍落舷邊，人員原靠安全索支撐掛在舷側，艦上雖立即啟動救生組6人上甲板實施救援，但掛在乾舷的人員陸續落水。
其中落海的陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救，林姓士官長、顏姓及張姓士官下落不明；另有4名艦上官兵受傷。
林姓士官長、顏姓及張姓士官因迄今未尋獲，經檢方宣告死亡後，海軍今在左營軍區舉辦告別式，家屬、親友淚別3名士官。
賴清德總統今南下高雄和屏東分別參加高捷岡山車站試營運以及屏東縣動物之家揭牌活動前，上午先行前往海軍營區參加海虎潛艦3士官告別式，並頒發褒揚令給家屬，盼家屬節哀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言