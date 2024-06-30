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沱江級艦安江、萬江7月3日成軍 投入戰備反制共艦

中央社／ 台北30日電

為強化制海戰力，海軍推動國艦國造有「航艦殺手」稱號的沱江級艦。軍方人士今天表示，第一批次最後兩艘的量產艦安江（PGG-625）、萬江（PGG-626）規劃7月3日舉行成軍典禮，並擔負戰備任務。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」民國104年服役，經多年研改，後續量產首艦「塔江艦」109年12月下水、第2艘「富江艦」111年9月下水、第3艘「旭江艦」112年2月下水、第4艘「武江艦」112年6月下水、第5艘安江艦112年10月下水、第6艘萬江艦112年11月下水，上述艦艇除安江、萬江軍艦外均已成軍。

軍方人士上午表示，海軍近期已完成安江艦、萬江艦的成軍訓練，規劃7月3日舉行成軍典禮，並正式投入戰備序列、捍衛海疆的任務。

有別原型艦，沱江級量產艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲，並配備由中科院研製的海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力。

根據公開資料，相較沱江級艦後續艦的第一批次（第2艘至第6艘）配置8枚雄二、4枚雄三，第2批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，以滿足作戰實際需求。

沱江級艦以台灣的河（溪）或除役艦艇的艦名命名，透過票選統計最高票前10名，順序分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江。

沱江級艦是為了紀念民國47年沱江軍艦在九二海戰的輝煌戰功，榮譽虎旗副本放置原型艦沱江艦，作為精神象徵。

沱江艦 軍艦 飛彈

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