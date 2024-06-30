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美眾院法案 軍援台灣至少164億

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國聯邦眾議院廿八日通過「國務院、外交業務與相關計畫撥款法案」，連兩年同意提供台灣至少五億美元（台幣約一六四億元）無償外國軍事融資（ＦＭＦ），下一步還要與聯邦參議院統一版本，才能送交總統拜登簽署生效；副國務卿坎伯同日會晤德國外交部常務次長巴格會談時，重申維持台海及南海和平穩定重要。

眾院表決通過國務院以及對外國明年度撥款法案，要求提供台灣最多廿億美元的軍事貸款及貸款擔保，以強化台灣的嚇阻力。該法案預計投入廿一億美元捍衛美國在印太的國安利益，另挹注四億美元給「對抗中國影響基金」，以反制中共在全球的惡意行動。

該法案禁止美國的預算提供中國和中共，禁止他國用美國援外預算償還對中欠款，也禁止提供國際金融機構的美國預算被用於提供中國貸款。

該法案指出，國務卿應和美國國防部長協調，依台灣增強韌性法案，優先將國防武器與服務提供台灣。

國務院、外交業務與相關計畫撥款法案仍待參院審查，不代表美國國會最終通過版本；如國會三月通過的臨時撥款法案，由於兩院對援台額度意見不一，最終通過至少三億美元的折衷版本。

據五月發布的美國國會研究報告，國會並未提供台灣ＦＭＦ的撥款許可。而國務院去年通知國會有意透過ＦＭＦ援台一點三五億美元。另外，拜登政府雖能提供台灣有償軍援，但未傳出台灣提出申請。

另，前述「坎巴會」談到美、德在印太的優先事項，敦促北京停止提供軍民物資援助俄羅斯侵烏，以及美德在印太的海事與安全合作。

國務院 拜登 美國

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