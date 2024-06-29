【即時短評】軍事改革不應以話術簡化虛飾 更不宜昨非今是

國防部長顧立雄上任後提倡「減法思維」的軍事改革，從取消刺槍、正步到休假互助組回報，高階將領趨附風向、話術滿天，也提出取消漢光實兵假想敵實際操作，說是要「讓官兵知道我們在做改變」。一時間望似軍文和諧，但卻毫無節制、流露滿滿的「昨非今是」感。

傳近廿年前某位後居要職的海軍艦隊司令部主官，為避免海上航安事故，大幅減少艦隊出勤，只要風浪超過5級，經報備就准不出港、不夜航，海偵艦或港偵艦一律比照辦理，不管海鯊或甲種操演皆然；當年海軍艦隊規定，不管日、夜，在海上3000碼發現潛艦行蹤，即須操作雙艦緊急攻潛，平時就要納入訓練。但相關科目具有一定危險性，當時也因為航安考量索性取消。

這種軍事訓練的「減法」，讓部隊不做不錯，一帆風順。但據了解，海軍艦隊至今沒有能力執行夜間緊急攻潛科目，近年還傳眾多艦艇無暇從事甲操測考、戰鬥部門專業簽證合格人數不足。

蔡政府執政初期，為凸顯與國民黨馬政府執政的不同，也特別在軍事施政上積極從事「人設」，蒐羅坊間對軍中長期詬病的風氣，蔡英文曾在國安單位設計下喊出「光是除草和油漆，不會讓國軍更好」，要軍方不必為高司視導過份灑掃庭除，要打造一個「現代化、人性管理的國軍」。這項漂亮的話術傳頌一時，但檢視過去八年來，國軍每年自傷官兵比率年年攀升，因素不脫霸凌與內部管理問題，而三軍統帥視導部隊，哪一次沒有國安官員設計、預先檢查甚至預演？

不說這些政治人物軍事改革話術的虛偽性質，過去蔡政府執政因應與藍營區隔的政治需求，和在野時期側翼操作洪仲丘案而必與軍方和解，上任後必須大動作以軍事改革為由轉移焦點；但賴政府是與同為民進黨的蔡政府交接下政權，就算是文人國防部長接手，何以也必須操作同一套路來區隔施政？彷彿過去也存在種種不是，蔡政府的軍事施政成為昨日之非，必須除之而後快？

軍方高層近期為附和軍事改革，話術滿天，從漢光實兵不預演、沒劇本，到指管去中心化、指揮斷鏈授權飛彈連長自行射擊等。但任何軍事演習都有想定，想定就是「劇本」，從國軍各部隊的固安作戰計畫、「國軍常設接戰規定」，到國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，內容都是一項項劇本；而去中心化是沒有指管後次一級如何繼續執行上級指揮官作戰企圖，連長也要依據敵我識別與既有的應變計畫執行。這些高層將領自然熟稔，但卻為了曲附政治人物的「人設」，將之異常簡化，偽裝成軍事改革象徵的話術，「讓官兵知道我們在做改變」。

而今年的漢光實兵時逢美國總統大選進入白熱化，為使難以表態的台海問題不要成為焦點。最明顯的跡象，就是黃埔百年儀典上美國喬治亞大學旗隊分列臨時被取消，包括美國國旗在內旗隊已然千里迢迢抵台，甚至參與訓練，若非美方自行喊停，作為邀請者的陸軍官校豈有介入道理。而旗隊如此，此時取消攻擊軍實兵避免兩岸針鋒相對的模擬畫面，難說沒有美方意見參贊其間。

蔡英文過去八年來，用了兩任陸軍出身的國防部長，陸軍軍風保守，但按部就班，謹小慎微，受到層峰信賴，也協助國家渡過軍事威懾力道更甚九六台海危機的中共軍演。而軍事訓練向來講究傳承，在基礎上改良形式，鮮少率爾減去，面對前人種樹，不適昨非今是。