聯興22號演習23官兵殉職 海軍陸戰隊辦追悼儀式

1980年的「聯興22號演習」，海軍陸戰隊在執行聯合登陸作戰演習時，舟艇於泛水區沉沒，造成23位官兵壯烈殉職。海軍陸戰隊昨天舉辦追悼紀念儀式，追思先烈英靈。

遺眷代表柯量競感謝立委林岱樺及海軍陸戰隊的鼎力支持，協助促成追悼儀式圓滿舉行，讓眷屬們在40餘年後終能與國軍官兵代表一同追思先烈。

林岱樺今天告訴中央社記者，她一直密切關注此案的進展，希望追悼活動不僅能讓逝者的英靈永垂不朽，也能使社會大眾深刻認識到，國軍官兵為捍衛國家安全所做出的巨大犧牲，只要大家銘記先烈的英勇事跡，國軍將繼續發揚前人的光榮傳統，堅定捍衛台灣的和平與自由。

青年日報今天報導，為銘記烈士忠義奉獻衛國精神，海軍陸戰隊指揮部昨天在陸戰隊隊史二館公共藝術「勝利雄風」前，舉行「聯興22號演習將士追悼紀念儀式」，由指揮官馬群超中將主持，海軍司令部參謀長邱俊榮中將、立委林岱樺、陸戰隊官兵與遺眷代表出席參與。

報導指出，儀式由陸戰儀隊禮兵操作烈士紀念槍法，輔以司儀簡介忠烈將士事蹟，並由馬群超中將率全體與會人員向烈士默哀、行最敬禮，隨後馬群超致贈遺眷代表「旌忠狀」，並一同於烈士紀念碑前獻花致敬，銘記上兵柯榮祥等23位烈士為國犧牲奉獻精神。