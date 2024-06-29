快訊

金曲35／大象體操拿下「評審團獎」！得獎名單不斷更新

強降雨致坍方泥流南下交通受阻 蘇花路廊晚間急封路

曼谷置產正夯！女星王思佳砸近700萬當包租婆 直呼房價比台灣親民

美眾院通過軍援台灣 國防部：敬表支持

中央社／ 台北29日電

美國聯邦眾議院28日通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。國防部今天表示，美國國會透過撥款立法提供軍援、藉多元手段助台灣提升防衛能力，敬表支持。

針對美國聯邦眾議院通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，提供台灣至少5億美元的外國軍事融資及最多20億美元的貸款和貸款擔保，以強化台灣在台海的嚇阻力；國防部回覆中央社記者詢問表示，此法案已由眾議院審議通過，後續經與參議院協商完成一致版本後，送交總統簽署生效。

國防部表示，在法案中，美國國會依據「2023強化台灣韌性法」，透過撥款立法提供軍援、藉多元手段助我提升防衛能力，國防部敬表支持。

國防部提到，若順利完成立法，將持續透過既有交流機制與美國行政部門合作推動，建立區域整合嚇阻力量，維護台海及區域和平穩定，並持續掌握法案後續發展。

台海 國防部 美國

延伸閱讀

藍排審核電延役法案 王鴻薇：政院必須接球

美眾院通過軍援台灣 專家：補足彈藥零附件強化韌性

綠委沈伯洋遭冒名 今曝：藍推國會改革法案可能救了我

共機20架次越台海中線 最近距基隆40浬

相關新聞

美眾院通過軍援台灣 外交部：再次展現對台支持

美國聯邦眾議院28日通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。外交部今天表示，...

美眾院通過軍援台灣 專家：補足彈藥零附件強化韌性

美國聯邦眾議院28日通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。戰略學者舒孝煌分...

避免造成使用者及未來作戰風險驟增 後備火力強化延遲

陸軍耗資5億餘元，由陸軍統建，為各軍種後備部隊快速完成榴彈發射器、榴彈機槍、手槍與中型迫擊砲裝備採購，原預計去（112）...

共機20架次越台海中線 最近距基隆40浬

中共解放軍持續在台海周遭活動。根據國防部今（29）日釋出「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，昨（28）日早上6時至今早6...

美眾院通過援台5億軍援 美德副外長討論台海和平穩定

美國聯邦眾議院28日通過國務院撥款法案，連續第二年同意提供給台灣至少5億美元的無償軍援，下一步還要與參院統一版本才能送交...

上校疑涉「抗彈纖維布採購弊案」 國防部晚間回應

媒體報導，桃園地檢署27日大動作搜索軍備局，並帶回一名林姓上校科長與多名業者偵訊，並指出疑與「抗彈纖維布」採購涉弊有關。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。