美眾院通過軍援台灣 國防部：敬表支持
美國聯邦眾議院28日通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。國防部今天表示，美國國會透過撥款立法提供軍援、藉多元手段助台灣提升防衛能力，敬表支持。
針對美國聯邦眾議院通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，提供台灣至少5億美元的外國軍事融資及最多20億美元的貸款和貸款擔保，以強化台灣在台海的嚇阻力；國防部回覆中央社記者詢問表示，此法案已由眾議院審議通過，後續經與參議院協商完成一致版本後，送交總統簽署生效。
國防部表示，在法案中，美國國會依據「2023強化台灣韌性法」，透過撥款立法提供軍援、藉多元手段助我提升防衛能力，國防部敬表支持。
國防部提到，若順利完成立法，將持續透過既有交流機制與美國行政部門合作推動，建立區域整合嚇阻力量，維護台海及區域和平穩定，並持續掌握法案後續發展。
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