美眾院通過軍援台灣 外交部：再次展現對台支持

美國聯邦眾議院28日通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。外交部今天表示，再次反映美國國會跨黨派再次透過具體立法行動展現對台美全方位夥伴關係的支持及對台海安全的重視。

美國聯邦眾議院院會美東時間28日通過2025會計年度「國務院、外交業務及相關計畫撥款」（SFOPS）撥款法案，外交部今天指出，此項法案延續美國國會近年強勁挺台動能，涵蓋多項友台倡議。

外交部指出，包括明文提供台灣不少於5億美元的「對外軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）無償軍援、20億美元的直接貸款或貸款保證，以及延續核撥不少於400萬美元「全球合作暨訓練架構」（GCTF）預算等，另並挹注4億美元予「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund）以反制中共在全球的惡意行動。法案後續將送交聯邦參議院審議。

外交部表示，本次法案的通過反映美國國會跨黨派友人再次透過具體立法行動展現對台美全方位夥伴關係的支持及對台海安全的重視。

外交部提到，舉凡今年初白宮提出的「2025會計年度預算」單獨匡列對台軍援預算項目，以及近年「國防授權法案」（NDAA）及「綜合撥款法案」單獨編列高額對台軍援預算，均彰顯美國行政部門及國會對於提升對台灣安全支持、強化台灣整體防衛韌性、及深化全方位合作夥伴關係的決心與共識，並提供多元且具體的政策工具及挹注經費。

外交部表達歡迎與感謝，並將持續關注相關法案後續進展。

撥款法案接下來將送至聯邦參議院表決，獲得參眾兩院通過後才能送出國會，遞交總統簽署生效。另外，外國軍事融資是美國國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。