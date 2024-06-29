美眾院通過軍援台灣 專家：補足彈藥零附件強化韌性

美國聯邦眾議院28日通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。戰略學者舒孝煌分析，美方透過對台軍援，補足彈藥、零附件等項目，提升台灣的作戰韌性。

美國聯邦眾議院28日通過撥款法案，其中一項條文要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。法案接下來將送至聯邦參議院表決，獲得參眾兩院通過後才能送出國會，遞交總統簽署生效。

外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF）是國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。

台灣大學政治系副教授陳世民告訴中央社記者，美國參、眾兩院於4月份通過81億美元的「印太安全補充法案」，包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元的「外國軍事融資」經費等，此次眾議院先通過「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元（約新台幣162億元）的外國軍事融資（FMF），都顯示援助台灣是美國政界共識。

陳世民指出，民主黨與共和黨對挺台有共識，也清楚明白中華人民共和國對台灣的威脅，也瞭解到中共領導人習近平下令解放軍將於2027年做好攻台準備，美國政界甚至有「台灣比烏克蘭更為重要」的論點，所以本次眾議院通過的5億美元對台灣的外國軍事融資，可以說是4月份「印太安全補充法案」的延伸，也展現美國對台灣的援助，不因歐洲、中東戰事而減少。

對於美國國會再度通過對台灣的「外國軍事融資」，國防院副研究員舒孝煌表示，就美方觀點而言，台海若發生戰爭，台灣軍隊仍有許多層面需要強化，而中國軍機擾台情況愈來愈接近台灣本島，從美國的角度來說，「戰事是非常有可能發生」，在烏俄戰爭前，俄羅斯也是不斷進逼烏克蘭。

舒孝煌指出，美國對於烏克蘭援助的經驗，可能無法移植到台灣，一萬一旦台海發生戰爭，在中共設定「首戰即決戰」的情況，將會是短天數的高強度戰爭，美國對台灣的援助、彈藥補給等，都有可能無法及時提供，台灣可能剛開始就要頂住戰況，因此對台「外國軍事融資」，可能是將彈藥、零附件等項目補足，建立台灣的作戰韌性。

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲受訪表示，此次5億美元對台灣的意義，除了進一步增強台灣防衛、戰略嚇阻能力，也是激勵台灣加強自我防衛能力，也顯示美台關係深化，並能透過外國軍事融資，進一步鞏固美台之間安全合作關係。

陳文甲指出，歐洲與中東皆有區域衝突，印太地區也充滿了不確定因素，美國再度對台灣提出軍事援助，也能夠傳達美國在印太地區維持和平與穩定的決心。