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避免造成使用者及未來作戰風險驟增 後備火力強化延遲

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
槍榴彈發射器。圖／取自國防部青年日報；來源／陸軍153旅
槍榴彈發射器。圖／取自國防部青年日報；來源／陸軍153旅

陸軍耗資5億餘元，由陸軍統建，為各軍種後備部隊快速完成榴彈發射器、榴彈機槍、手槍與中型迫擊砲裝備採購，原預計去（112）年完成，但卻因生產輕兵器、火藥的軍備局205廠面臨搬遷，產能縮減，部分裝備被迫延至今年取得。

強化後備戰力與城鎮戰要求，都是美軍近年要求我方必須全力投入建軍要項，國軍也編列預算強化後備部隊火力，但一開始就出現窒礙。

國民黨立委江啟臣在立法院提案表示，國防部為因應新增編國軍後備動員部隊缺裝補實，籌購榴彈發射器、手槍及榴彈機槍等3項武器，希望藉其射速快、高精準度及操作便利性的特性，提升後備動員部隊火力，達成國土防衛目的。

提案進一步指出，查此案遲至去（112）年7月方與國防部軍備局生產製造中心第205廠簽署委製協議書，而205廠值搬遷之際，產能縮減，以致裝備繳交期程延後，部分裝備需延至今年方能取得，相應預算須辦理保留，待獲裝後付款。立委要求陸軍司令部提出說明。

陸軍司令部則表示，此案事前曾確認生製中心可如期繳製，但為避免趕工導致品質有疑慮，對使用者及未來作戰風險驟增，因此要求生製中心以品質為重，依其規劃重新排定驗收作業。

陸軍司令部說，現正定期與205廠舉行會議，檢討裝備採購進度，同步掌握窒礙問題，適時提供建議及協助。

國軍 國防部 陸軍

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