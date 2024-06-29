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美眾院通過撥款法案 軍援台灣至少5億美元

中央社／ 華盛頓28日專電
美國聯邦眾議院今天通過撥款法案。 圖為國軍在台東操演。 美聯社資料照片
美國聯邦眾議院今天通過撥款法案。 圖為國軍在台東操演。 美聯社資料照片

美國聯邦眾議院今天通過撥款法案，其中一項條文要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資。法案接下來將送至聯邦參議院表決，獲得參眾兩院通過後才能送出國會，遞交總統簽署生效。

眾議院上午大致沿著政黨路線以212票贊成，200票反對通過2025財政年度「國務院、外交業務及相關計畫撥款」法案，要求提供台灣至少5億美元（約新台幣162億元）的外國軍事融資（Foreign MilitaryFinancing）及最多20億美元的貸款和貸款擔保，以強化台灣在台海的嚇阻力。

外國軍事融資是國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。

法案提到，國務卿應與國防部長協調，依據「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）優先將國防武器及服務提供給台灣。台灣增強韌性法案授權國務院從2023年至2027年期間，每年提供台灣高達20億美元的軍援。

根據法案文本，法案提供的資金不得用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土、社會及經濟體系與台灣當局所管理島嶼的地圖。

法案另為全球合作暨訓練架構（GCTF）提供400萬美元經費，且同意美國在台協會（AIT）經費可用於台灣學人計畫（Taiwan Fellowship Program）。

GCTF於2015年由台灣與美國共同成立，目的在於提供平台，讓台灣能對全球議題做出貢獻，並與區域夥伴分享專業。

法案並提供4億美元予「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund），以反制中共在全球的惡意行動。

整體而言，這項法案大幅削減美國外交及發展支出，但將對其他國家的安全援助增加10%，在共和黨佔多數的眾議院中，今天只有一名民主黨眾議員投下贊成票。預計民主黨領導的參議院將在未來幾週內推出截然不同的援外版本。

國務院 國軍 美國在台協會

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