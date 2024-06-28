空軍五上校晉任少將 司令部公共事務組長連兩任摘星
空軍將領異動，包括空軍司令部現任公共事務組長王自立等5名上校，將佔缺將晉升少將。
將晉升少將的5名空軍上校，包括：吳佳興調升飛訓部指揮官、楊全文調升第四聯隊長、王家駿調升戰管聯隊長、鐘喜文調升一指部指揮官，王自立空作部政戰主任。
另外空軍内部少將職務異動，包括虞德忠調任司令部督察長、陳世輝調任司令部作戰副參謀長、蔡進精調任司令部後勤副參謀長、唐才彬少將調升司令即政戰室副主任、莊敏典調任人軍處長、田忠儀調任司令部後勤處長、王瓊文調任準部副指揮官、許洪洲調任第五聯隊長、徐奕鴻調任保指部指揮官、謝慶源調任總督察長室戰督處長、黃盈捷調任國防大學空軍學院院長、林正忠調任參謀本部後次室助次。
王自立畢業於政戰學校84年班，負責媒體聯絡事務，戮力從公受到軍内信任與媒體記者普遍好評。空軍包括唐才彬在內，已連續二任讓司令部公共事務組長佔缺升任少將，足見對媒體聯絡事務的重視。
空軍司令部參謀長曹進平、空軍作戰指揮部指揮官黃志偉，7月1日、8月1日晉任空軍副司令；國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長盧建中，8月1日調任空作部指揮官。空軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官王德揚，調任空軍司令部參謀長；國防部情報次長顏有賢，調任空軍教準部指揮官；空軍第5聯隊聯隊長謝日升調任國防部情報次長，晉升中將。相關人事7月1日生效。
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