國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

把人當風箏放，而且是由運輸機操作，太大膽了吧！但這是真的。美軍「地對空回收系統」（STARS）由改裝後的MC-130挑大梁，機鼻多出2根鬍鬚，像極「鯰魚機」。 資深軍事記者徐宇威和軍事雜誌資深編輯宋玉寧說，這樣的地對空回收系統，是美國中央情報局（CIA）提出的需求。而除了MC-130，C-130運輸機究竟還經歷過哪幾次魔改？來看這篇文章，還有Podcast節目《部隊鍋》聯結，一兼二顧。...

2024-06-28 07:30