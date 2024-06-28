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國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

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國軍人事異動 7月1日新升三位中將

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
參謀本部情次室助理次長黃文啟少將，即將接任戰規司長，晉任中將。圖／國防部資料照
參謀本部情次室助理次長黃文啟少將，即將接任戰規司長，晉任中將。圖／國防部資料照

賴清德總統於520上任，從總統選前起暫時凍結的國軍將領人事也開始重新調動。不過不同於八年前蔡政府立刻開始展開調動，賴政府直到7月1日才開始進行高階人事調動。因此，國防部並未依據往例，在本月底舉行113年上半年晉任將官的總統勗勉典禮，而將等到今年底，再一起執行全年的晉任將官勗勉典禮。

7月1日新一波將領調動，包括三位新中將，陸海空三軍各一：國防部戰規司長李世強中將調任中科院長，遺缺由參謀本部情報助理次長黃文啟少將（陸）接任，晉升中將；海軍副司令王瑞麟中將先前已屆齡退伍，遺缺由陸戰隊指揮官馬群超中將接任，陸戰隊指揮官由海軍司令部副參謀長樊傳聲少將接任，晉升中將；空軍副司令孫連勝中將先前已退伍，遺缺由空軍司令部參謀長曹進平中將接任，空軍教準部指揮官王德揚中將接任參謀長，參謀本部情報次長顏有賢中將接任教準部指揮官，空軍司令部副參謀長謝日升接任情報次長，晉升中將。

政戰系統人事方面，較為人矚目的包括國軍出現現役第五位女將官，陸軍司令部文宣組長朱蕙芳上校接任馬防部政戰主任，晉升少將。現役三位政戰女將軍（政戰局長陳育琳中將、陸勤部政戰主任辜麗都少將、馬防部政戰主任龔瓊玉少將），先前也都是在馬防部占缺「摘星」。另外，空軍司令部現任公共事務組長王自立上校接任作戰指揮部政戰主任，晉升少將。

民國106年12月28日，在晉任典禮上的樊傳聲少將，今年7月1日接陸戰隊指揮官，晉任中將。記者程嘉文/攝影
民國106年12月28日，在晉任典禮上的樊傳聲少將，今年7月1日接陸戰隊指揮官，晉任中將。記者程嘉文/攝影
空軍謝日升少將今年7月1日晉任中將，圖為民國97年，他就讀美國空軍戰爭學院時，在校方舉辦的國際軍官文化節中，展示台灣文物、小吃和美酒。圖/聯合報系資料照片
空軍謝日升少將今年7月1日晉任中將，圖為民國97年，他就讀美國空軍戰爭學院時，在校方舉辦的國際軍官文化節中，展示台灣文物、小吃和美酒。圖/聯合報系資料照片

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