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國軍將官人事 曹進平升空軍副司令、增1女少將朱蕙芳

中央社／ 台北28日電

國軍將領人事7月異動，軍方人士今天指出，空軍司令部參謀長曹進平中將升任空軍副司令，陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉少將調任八軍團政戰主任，馬防部政戰主任由陸軍上校朱蕙芳接任，並晉任陸軍少將，使國軍女性將領人數再添1人。

國防部長顧立雄日前在立法院備詢時證實，國家中山科學研究院長將由戰略規劃司長李世強中將接任；據了解，李世強將以軍職身分接任中科院長。

軍方人士今天證實，國防部情報次長室助理次長黃文啟少將升任戰規司長，並於7月1日晉升陸軍中將；空軍司令部參謀長曹進平中將升任空軍副司令，空軍教準部指揮官王德揚中將則調任為空軍司令部參謀長，而國防部情報次長顏有賢中將調任為教準部指揮官，情報次長則由空軍作戰指揮部副指揮官謝日升少將升任，並晉任空軍中將。

至於政戰將領的異動，軍方人士指出，陸軍第八軍團政戰主任王俊傑少將調任為國防大學政戰主任，八軍團政戰主任將由陸軍馬防部政戰主任龔瓊玉少將調任，陸軍司令部文宣心戰組組長朱蕙芳上校將接任馬防部政戰主任，並晉任為陸軍少將，也將使得國軍現役女性將領人數再多添1人。

軍方人士指出，上述將領調動及晉任，將於7月1日生效。

據悉，國軍現役女性將領目前共有4人，包括國防部政戰局長陳育琳中將、陸軍後勤指揮部政戰主任辜麗都少將、馬防部政戰主任龔瓊玉少將，以及空軍通航聯隊長蕭人瑾少將；而朱蕙芳7月1日將成為國軍現役第5位女性將領。

主任 空軍 陸軍

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