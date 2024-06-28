首度視導新兵訓練 賴總統：流汗都是為了國家安全

國軍今年恢復一年制義務役，總統賴清德今天首度赴成功嶺視導新兵訓練。賴總統勉勵新兵說，台灣的民主自由受肯定，經濟產業持續進步，官兵所受的訓練，所流的汗，都是為了保護國家安全，也是守護成果。

賴總統今天赴台中成功嶺陸軍步兵302旅視導新兵入伍訓練，這也是賴總統上任後首度視導一年制的新兵訓練。軍方指出，這批新兵為一年制義務役男（陸軍2230梯），共有140名新兵在302旅進行入伍訓練，目前為第7週的訓練，即將在下週接受鑑測，並於7月10日結訓撥交部隊。

賴總統在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、陸軍司令鍾樹明上將等陪同下，視導新兵近接戰鬥課程訓練，訓練項目包含持槍走位訓練、戰傷救護與自救互救，以及限制空間戰鬥（CQB），也視導新兵居住營舍。

隨後，賴總統與新兵、官兵代表餐會，賴總統關懷新兵是否可以接受訓練強度，是否能承受，以及天氣炎熱有沒有問題。入伍新兵皆以宏亮的聲音回應「可以」、「沒有問題」。

賴總統指出，剛剛看到新兵的訓練，要給予最高肯定，入伍訓練是由民轉兵的過程，8週的訓練結束後將要分發部隊，未來不管基地訓練、部隊訓練、聯合演訓等，相信一定可以給予大家非常實用的軍事戰鬥技巧，未來不僅僅可以守衛國土，也可以保護人民，希望大家珍惜難得機會，並持續精進。

賴總統也回憶過去服兵役期間也在成功嶺訓練，現在的生活環境比過去好很多，以前是通鋪也沒有冷氣，現在則是上下舖的床，過去洗澡是大家坦誠相見，就是一個池子在那邊，要洗的時候還要聽班長口令。

賴總統說，時代在進步，很高興國軍的房舍、訓練項目都有明顯進步，從前總統蔡英文開始，未來他會接續，就是希望大家有一個好的生活空間、好的設備提供給國軍，接受更好訓練。

賴總統指出，台灣民主自由指數受到國際肯定，人民可以在民主制度中，享受自由生活，經濟持續發展。根據亞洲公益機構研究中心對台灣的評比，台灣的公益指數是亞洲排名第一，表示台灣的慈善力量或者台灣的愛心，在亞洲是最好、最受肯定，這都是國際社會看待台灣的整體形象。

賴總統對新兵指出，今天所受的訓練，每流的一滴汗，通通都是為了保護國家安全，也在守護這些成果，台灣進步也會推動世界進步，現在國際社會都認為台海和平穩定，是世界安全繁榮的必要元素，不管美國、日本、韓國、歐盟，還有許多國家領導人不約而同提到，反對任何國家用武力改變台海現狀。

賴總統表示，國軍弟兄姊妹今天所做的努力，通通是為了台海和平穩定、台灣的安全，還有民主自由的制度，以及經濟持續發展，讓台灣進步發展，也能夠進一步帶動世界進步發展，台海和平有利於世界和平，所以今天很高興來到成功嶺與大家見面。

賴總統說，「我們的目標就是為了和平」，台灣是一個熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，不與人為敵，但是面對極權主義威脅，不能不作準備，所以今天多一分準備，多流一滴汗，國家就多一分安全，社會就多一份安定，人民就多一份安心，大家一起努力。