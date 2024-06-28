賴清德服役青澀照曝光 射擊滿靶拿滿分

賴清德總統服兵役照片。圖／擷取自賴清德YT

賴清德總統今天前往成功嶺視導一年期義務役新訓實況，他對全體士官兵強調保衛台海和平穩定的重要性。而賴總統今天視導也有一段花絮，成功嶺送上一份賴清德在民國69年新兵訓練結訓時的成績單，賴當時的射擊成績獲得100分的滿分，也以89.63的高分結訓。

賴總統赴成功嶺視導，包括視接戰鬥場地、步4營新兵入伍訓練「進接格鬥」等。隨後前往步二營營舍視察，包括浴室、寢室、中山室等，並聽取國防部興安專案現地簡報，關心新兵生活起居與部隊營舍改善規劃。最後則到步四營餐廳，為部隊勗勉及頒發加菜金。

成功嶺送上賴總統當年的結訓成績單，根據這份成績單資訊，賴清德民國69年7月3日至8月13日間進入成功嶺新兵訓練。當年結訓要件包括學科、基本教練、戰術、射擊、體育，賴清德都拿下優異成績，射擊成績100分的滿分，最終以89.63的高分結訓。