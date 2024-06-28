賴清德服役青澀照曝光 射擊滿靶拿滿分
賴清德總統今天前往成功嶺視導一年期義務役新訓實況，他對全體士官兵強調保衛台海和平穩定的重要性。而賴總統今天視導也有一段花絮，成功嶺送上一份賴清德在民國69年新兵訓練結訓時的成績單，賴當時的射擊成績獲得100分的滿分，也以89.63的高分結訓。
賴總統赴成功嶺視導，包括視接戰鬥場地、步4營新兵入伍訓練「進接格鬥」等。隨後前往步二營營舍視察，包括浴室、寢室、中山室等，並聽取國防部興安專案現地簡報，關心新兵生活起居與部隊營舍改善規劃。最後則到步四營餐廳，為部隊勗勉及頒發加菜金。
成功嶺送上賴總統當年的結訓成績單，根據這份成績單資訊，賴清德民國69年7月3日至8月13日間進入成功嶺新兵訓練。當年結訓要件包括學科、基本教練、戰術、射擊、體育，賴清德都拿下優異成績，射擊成績100分的滿分，最終以89.63的高分結訓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言