傳中國政協出入國防院 國防部：國防院對外交流不會討論國安機密

媒體報導指出，有中國政協委員去年以滙豐銀行名義，持英國護照拜訪國防院。國防部今天說，國防院是智庫性質，與各界交流不會討論國安機密，且訪賓入內須申請、院內人員也全程陪同。

不過，國防部說，會請國防院瞭解有無需檢討改進之處。

媒體報導指出，去年有3名港籍人士以滙豐銀行名義，透過台灣滙豐銀行訪問國防院，其中一名使用英國護照來台的港籍人士「Liao, David Yi-Chien」（廖宜建），雖然是滙豐亞太區聯席行政總裁兼滙豐中國董事長，也為「政協北京市第14屆委員會委員」，引起關注。

國防部今天透過文字回應指出，國防院位於軍事營區內，訪賓進入需經申請，也有院內人員全程陪同，國防部同時已請國防院瞭解有無需檢討改進之處，以防範中共可能的滲透與破壞。

國防部表示，國防院是智庫性質，經常與各界交流，研究人員均有嚴格要求，不會討論涉及國防安全機密事項。