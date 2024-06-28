中共24機艦台海周邊活動 最近距基隆42浬

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機18架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域17架次，並偵獲共艦6艘次，總計中共24機艦持續在台海周邊活動，部分中共軍機距離基隆約42浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時43分至下午5時35分，在台灣海峽空域偵獲中共13架次主戰機及無人機，其中12架次逾越海峽中線，部分中共軍機距離基隆約42浬，另一部分的中共軍機則距離鵝鑾鼻約80浬。

國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍於昨天上午10時18分至晚間8時26分，在台灣西南空域偵獲4架次主戰機及無人機，最近距離鵝鑾鼻約46浬。

國軍於昨天上午11時4分至上午11時12分於台灣北部空域偵獲1架主戰機，距離基隆約93浬。