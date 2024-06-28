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三軍8校畢典 賴總統未提中華民國

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
賴清德總統（右前）昨首次主持軍校畢典，勉勵畢業生永遠效忠國家，永遠信仰民主，永遠保衛人民，讓國軍更加穩健，讓國家更加壯大。記者林伯東／攝影
賴清德總統（右前）昨首次主持軍校畢典，勉勵畢業生永遠效忠國家，永遠信仰民主，永遠保衛人民，讓國軍更加穩健，讓國家更加壯大。記者林伯東／攝影

三軍八校院昨天在北投復興崗舉行聯合畢業典禮，共有一七四七位新科軍官掛上軍階。首次主持軍校畢業典禮的賴清德總統，勉勵畢業生永遠效忠國家，永遠信仰民主，永遠保衛人民，讓國軍更加穩健，讓國家更加壯大。不過，賴總統十二分鐘的致詞中，並未提及「中華民國」。

八校院包括陸海空軍官校、國防大學（政戰、理工、管理學院）、國防醫學院、空軍航技學院。除了各校畢業生，也包括一般大學的預備軍官訓練團（ＲＯＴＣ）。女性軍校生雖是少數，但學業成績常名列前茅，今年八校院第一名畢業生，共有六位女性。

不同於蔡政府時代，賴總統致詞未安排讀稿機。他對軍校畢業生說，非常欽佩與感謝大家，年輕時就選擇承擔國家重責大任、服務人民的道路。軍校訓練比一般大專院校更嚴格，時間也相對少，在風吹雨打中精進自己。未來大家不管到台灣哪個地方，在哪個單位服務，勢必能夠肩負起報效國家、安定社會服務人民的重責大任。

賴總統說，身為三軍統帥，使命是確保國家生存發展，保護全體國人生命財產安全，同時，也要照顧二三五○萬人的生活，「我們都是國家隊」。賴總統也向同學們提出三點：一是初心不變、豪情不減，二是持續不斷砥礪自己、精進本職學能，三是秉持國家責任榮譽的精神。

賴總統也提到，非常支持國防部長顧立雄最近提出的改革，就是在確保軍紀前提下，減少沒有必要的規定，精簡不需要的流程，不拘泥形式主義，也不要安於現狀，新時代的國軍應該具備創新精神。

國防部 國防醫學院 空軍官校 賴清德

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