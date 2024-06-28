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台海若開戰 美有望使用菲軍事基地

聯合報／ 記者張文馨程嘉文／連線報導

菲律賓駐美大使羅慕德斯說，馬尼拉很可能會同意美軍在台海爆發戰爭時用菲國軍事基地；白宮國家安全溝通顧問柯比廿六日重申美國的「一個中國」政策沒有改變，美中對話以及美國與日韓菲盟友的努力，都在避免區域爆發衝突。

羅慕德斯接受英國金融時報專訪時提到，同意美軍用菲律賓的軍事基地旨在強化菲國在防禦上的戰略、而非進攻上的軍事行動，但若菲國國防高層研判，台海戰爭將影響菲律賓，那馬尼拉就可能同意美軍在戰時用這些基地；菲方雖希望此事不會發生，但若成真，那像菲律賓這樣的國家顯然將在亞洲戰場上有其角色。

柯比表示，美國不陷入對台海衝突的假設或推測，美國的一中政策沒有改變，不希望看到現狀改變或片面被改變，當然不願見現狀被武力改變。

共機再穿台海中線

我國防部前天宣布，中共解放軍自上午起，派出多架飛機出海並飛越海峽中線，與海軍艦艇實施「聯合戰備警巡」。國防部昨天統計，廿六日六時至廿七日六時，共偵獲卅五架次飛機出海，對台形成四面包圍，其中飛越海峽中線及延伸線者，共卅三架次，機種包括殲十六戰鬥轟炸機、運八電戰機、無人機等。這是共軍本月發動第三次聯合戰備警巡，前兩次分別為四日、廿一日。其中四日與廿六日則由上午開始，廿一日為夜間進行。

台海 美國 菲律賓

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