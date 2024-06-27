戰爭逃兵怎處置？參謀總長認「一定會發生」納入軍演 網嘲：廢死不能槍斃

參謀總長梅家樹上將日前赴立法院備詢，國防部標榜今年漢光演習「不演戲」，強調「狀況誘導，無劇本演練」。國民黨立委翁曉玲關切「漢光演習有納入抓逃兵、軍事審判演習？」、「軍法官人力不足」等問題，梅家樹直言，官兵畏戰這情況一定會發生，戰時嚴峻之下，任何地方都可能出現。

國防部長顧立雄、梅家樹前（25）日，赴立法院外交及國防委員會報告「漢光40號演習規劃情形」。翁曉玲質詢時提問，未來戰爭時如若遇到拒戰、畏戰、逃兵該怎麼處置？漢光演習是否有納入戰時軍事審判演習？

梅家樹回答前者，戰場嚴峻情況下，任何地方都可能發生官兵畏戰，「不吹噓說官兵碰到這種狀況不可能發生，一定會發生」，處置作為包含政戰幹部等，把這些狀況納入演訓，讓部隊在共識與基礎上不斷演練。後者，即使現在就招考軍法官也需審判經驗，「但現在沒有審判機制」無法累積經驗，還要跟司法院協調。

翁曉玲在臉書發文說明，2014年軍事審判法修法後，軍事審判機關已虛級化，軍法人員大多數編配至各部隊從事法務工作。雖然規定戰時，會因平戰轉換，回復原建制之軍事院檢職務，從事戰時軍事審判之運作。但是，從2012年至今，已12年未再舉辦軍法官考試。

翁曉玲也擔心軍法官人數不足現象漸漸嚴重，「尤其中校階以下之軍法官，可能連偵查、審判的經驗都沒有，可以想像，平時無案可辦的軍法人員，戰時卻可能要面臨大量案件之偵查、審理及執行，就像是一個從來沒有飛行訓練的飛行員，真正遇到戰爭時，要他開飛機作戰？」，她希望國防部審慎思考「軍法官人力不足」及「軍法官偵審經驗不足」問題，應該恢復軍法官考試。

PTT鄉民熱議，「以前督戰隊抓到就槍斃」、「不用戰時就有垃圾閃屎閃尿逃兵役了」、「烏克蘭也逃兵一堆，最後還都在路上捉男生去當兵」，還有人嘲諷「領20萬的沒當兵，要領三萬的老百姓上前線」、「覺青：傻子才當兵，沒當兵就沒逃兵問題」、「閃尿逃兵政客還在吃香喝辣，嘴什麼國防都屁」，更有人好奇「這個要怎麼演？」、「難道要學習找一面牆反綁人排排站槍斃嗎？」、「逃兵不能槍斃喔，因為你們要廢死」。