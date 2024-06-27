影／共機4闖花東空域 國軍疑派飛彈車組機動追監

國防部今早公布共軍即時軍事動態，共有7艦、35機擾台，其中有無人機、輔戰機4架次飛往台東及花蓮外海空域，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。今天下午多輛飛彈車組在台東公路機動，疑追監共機。

這幾天台東市區聯外的臨海路及省道台9公路，陸續有民眾目擊國軍多輛飛彈車組移動，包括飛彈發射車、射控指管車、維星車、通信中繼車等裝備車輛，且前方前導均有警車開道，機動迅速，不像一般演訓，今天又有民眾目擊。

國防部釋出的航跡圖，除了東北角，機艦幾乎圍台，其中有17架次逾越中線；另西南空域偵獲主、輔戰機與無人機12架次。特別的是，中共無人機、輔戰機4架次，從西南空域繞行鵝鑾鼻外海，一路飛行至台東、花蓮外海，距離鵝鑾鼻最近約43浬。

另也有航空迷透過網路飛機追蹤平台，發現今天不僅只有台灣空軍和中共軍機在西南空域飛行，日本和美國空軍也在台灣西南和東北空域繞行，其中美軍RC-135電子偵察機和少出現的美軍E-3B哨兵空中預警機也在西南空域飛行。