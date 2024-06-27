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衛戍關鍵設施 漢光演習桃機、松機將反空機降演練

中央社／ 台北27日電

漢光實兵演習7月舉行，繼去年首度於桃園國際機場演習後，根據射擊通報顯示，今年除仍在桃機演練（7月25日），並擴大納入台北松山機場（7月23日）演練，屆時都將關閉空域1小時，研判為衛戍關鍵基礎設施反空機降演練。

國軍漢光40號實兵演習定7月22日至26日舉行，此次採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點大致為驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等；7月20日將開始下達敵軍灰色地帶侵擾、集結等徵候，讓參訓官兵進入「戰時情境」。

去年漢光39號實兵演習時，軍方首次於桃園國際機場進行反空機降演練，同時發布為期1小時的禁航通報。根據交通部航港局近日發布的射擊通報顯示，桃園機場將於7月25日上午10時至11時關閉空域，申請目的及使用載具「年度重大演訓、直升機訓練方式」，最大飛航高度1500呎以下，研判為執行反空機降演練。

射擊通報也顯示，松山機場7月23日將執行相同演練，關閉空域時間為晚間10時至11時。軍方人士指出，雖然此次為無劇本演練，但為求安全，仍得事先對外公告空域管制範圍，同時強化訓練強度，至於演訓細節，因涉漢光機敏不便透露。

同時，台北港（7月24日）、關渡平原A（7月25日）、關渡平原B（7月23日）、觀音海灘（7月23日至25日）、知本海灘（7月25日）、北埔海灘（7月25日）、澎湖海灘（7月25日）、下湖西（7月25日）、台南機場周邊（7月25日）、甲南海灘（7月25日）也將執行相同訓練。

松山機場 演習 漢光

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