巡防艇驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署發聲明駁斥

媒體報導有退將提到海巡署日前在金門海域驅離陸海警船編隊是阿Q式勝利。海巡署今天發聲明嚴正駁斥並指出，驅離中國海警船是依國際法及國內法對他國公務船應處作為。

中時新聞網昨天報導「陸海警船編隊闖金門海域，退將見我方反應嘆阿Q式勝利」。對此，海洋委員會海巡署今天發聲明嚴正駁斥。

海巡署表示，25日上午6時及9時有4艘中國海警船進入金門限制水域，立即調派巡防艇，採取分組對應、全程監控，並全數驅離至限制水域外。

海巡署指出，巡防艇在金門水域對應中國海警船，採併航監控、廣播驅離作為，是依國際及國內法對他國公務船及海警船的理性應處作為，跟其他國家對中國公務船舶襲擾反制作為相同。

海巡署表示，倘如報導內評論員稱「我方海巡艇從中國海警船船頭前方切過去，發生碰船危險，可外交談判結束，不會引起戰爭」，則嚴重違反國際法精神，並無助緩和兩岸情勢。

海巡署指出，中國灰色地帶戰術目的在削弱台灣社會凝聚力，危害國家安全，不僅威脅政治穩定，也意圖分化社會、挑撥內部團結。

海巡署表示，會持續夙夜戍守海疆、堅決維護國家主權、確保海域治安行動及決心不變，面對中國不理性行為跟認知作戰，呼籲國人團結一心，共同維護國家主權，避免淪為中國認知作戰推手。