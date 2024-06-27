快訊

放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

日本新宿車站警察遭刺、摔倒昏迷！女子拿剪刀攻擊 手沾滿血

巡防艇驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署發聲明駁斥

中央社／ 台北27日電

媒體報導有退將提到海巡署日前在金門海域驅離陸海警船編隊是阿Q式勝利。海巡署今天發聲明嚴正駁斥並指出，驅離中國海警船是依國際法及國內法對他國公務船應處作為。

中時新聞網昨天報導「陸海警船編隊闖金門海域，退將見我方反應嘆阿Q式勝利」。對此，海洋委員會海巡署今天發聲明嚴正駁斥。

海巡署表示，25日上午6時及9時有4艘中國海警船進入金門限制水域，立即調派巡防艇，採取分組對應、全程監控，並全數驅離至限制水域外。

海巡署指出，巡防艇在金門水域對應中國海警船，採併航監控、廣播驅離作為，是依國際及國內法對他國公務船及海警船的理性應處作為，跟其他國家對中國公務船舶襲擾反制作為相同。

海巡署表示，倘如報導內評論員稱「我方海巡艇從中國海警船船頭前方切過去，發生碰船危險，可外交談判結束，不會引起戰爭」，則嚴重違反國際法精神，並無助緩和兩岸情勢。

海巡署指出，中國灰色地帶戰術目的在削弱台灣社會凝聚力，危害國家安全，不僅威脅政治穩定，也意圖分化社會、挑撥內部團結。

海巡署表示，會持續夙夜戍守海疆、堅決維護國家主權、確保海域治安行動及決心不變，面對中國不理性行為跟認知作戰，呼籲國人團結一心，共同維護國家主權，避免淪為中國認知作戰推手。

海巡署 監控 金門

延伸閱讀

影／男外送員疑在台中港下海戲水失蹤 警消海巡搜尋中

昨4艘陸海警船侵金門水域 海巡署上半年驅陸船835艘、登檢帶案7艘

中國海警船闖金門限制水域 海巡3艇全程示警驅離

顧立雄：中國欲靠海警船擾台 否定金門禁限水域

相關新聞

美軍有望用菲基地護台 白宮：不願見武力改變台海現狀

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，馬尼拉很可能會同意美軍在台海爆發戰爭時用菲國軍事...

29國環太軍演27日起登場 分析：美與盟友阻中犯台

美國主導的2024年環太平洋演習（RIMPAC）27日開始在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。有分析認為，這是美國與盟友在為中...

冷眼集／顧立雄新「形象工程」 必要性打問號

郝柏村擔任參謀總長時，黨外陣營就有要求他赴立院備詢的聲音；一九九○年代，民進黨與新黨立委聯手，邀請參謀總長報告，時任總長...

共軍本月第三度聯合戰備警巡 昨越線33架次

中共解放軍昨天（26）上午起，大批飛機出海並飛越海峽中線，與海軍艦艇實施「聯合戰備警巡」。國防部今天上午宣布，昨天早晨6...

驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署嚴正駁斥：勿淪中國認知作戰推手

有時事評論員在政論節目，表示「大陸4艘海警船，25日進入金門限制水域，海巡署隨即調派巡防艇驅離，這是阿Q式的勝利」，海巡...

認知戰開始？陸藍德智庫起底我雄二、雄三飛彈部署 座標精確到秒

中國大陸智庫也可能成為「認知戰」的一環？「北京藍德資訊科技公司」在環台軍演後就台灣雄二與雄三反艦飛彈演練過程，公布「詳細」的分析報告。例如，報告中指「第三處發射陣地是台中市西端台中港白海豚海洋生態館門前」。 聯合報數位版資深記者陳言喬看到原稿後指出，原稿中我軍海鋒大隊所在的經緯度座標，不但被偵測到，而且位置精確到「秒」的境地。他在這篇文章中，列出報告中的精華重點，也解讀了大陸智庫為何公布這樣的內容。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。