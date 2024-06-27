美軍有望用菲基地護台 白宮：不願見武力改變台海現狀

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，馬尼拉很可能會同意美軍在台海爆發戰爭時用菲國軍事基地；白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）26日重申美國的「一個中國」政策沒有改變，美中對話以及美國與日韓菲盟友的努力，都在避免區域爆發衝突。

羅慕德斯接受英國金融時報專訪時提到，同意美軍用菲律賓的軍事基地旨在強化菲國在防禦上的戰略、而非進攻上的軍事行動，但若菲國國防高層研判，台海戰爭將影響菲律賓，那馬尼拉就很可能會同意美軍在戰時用這些基地；菲方雖希望此事不會發生，但若成真，那像菲律賓這樣的國家，顯然將在亞洲戰場上有其角色。

柯比表示，美國不陷入對台海衝突的假設或推測，美國的一中政策沒有改變，不希望看到現狀改變或片面被改變，也當然不願見現狀被武力改變。

柯比說，美國總統拜登對此所做的努力，包含美中對話，以及與南韓、日本和菲律賓合作，都在防止這類結果發生，這就是美國關注的重點。

柯比表示，菲律賓是美國的條約盟友，美國很認真看待對美菲聯盟的承諾，正如同美國近幾個月來所做的事情一樣。

柯比提到菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）4月在白宮參加美日菲三方峰會，他說，拜登及美日菲為了鞏固在印太區域的聯盟和夥伴關係做了諸多努力，美國的立場是，不希望看到衝突爆發，而美國的確有能力捍衛自己與盟友，區域的緊張沒有理由升級為衝突。