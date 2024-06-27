29國環太軍演27日起登場 分析：美與盟友阻中犯台

美國主導的2024年環太平洋演習（RIMPAC）27日開始在夏威夷島嶼及其周邊地區登場。有分析認為，這是美國與盟友在為中國以兩棲攻擊艦武力攻台的可能性作準備。

美國之音（VOA）報導，根據美國海軍新聞稿，兩年一度的環太軍演將有來自29個國家的40艘水面艦艇、3艘潛艦、14國陸軍部隊、150多架飛機和超過2萬5000名官兵參加。相較於2022年26國38艘艦艇的陣容，本屆環太軍演規模更為龐大。

據報導，這次軍演重點項目之一是以實彈，擊沉1艘4萬噸重的目標艦艇。這次演習項目將包括反潛戰、多艦水面戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群對抗實彈部隊的「多軸防禦」等一系列場景中的多領域戰爭。

「擊沉」（SINKEX）課目是環太軍演受人關注的重頭戲，也就是參與者使用反艦武器，對目標艦艇進行實彈打擊。

每次軍演選擇的「靶艦」種類和重量級別都不盡相同。今年環太軍演的「擊沉」演習目標，將是已退役的4萬噸級「塔拉瓦號」（Tarawa）兩棲攻擊艦。

分析家指出，環太軍演今年計畫將「塔拉瓦號」巨型兩棲突擊艦作為擊沉目標，是為了因應中國近年來在巨型兩棲攻擊艦和航空母艦方面的發展，以及可能將這些艦艇用於台海衝突中。

根據美國之音，儘管台灣多次表達參與環太軍演的意願，也有美國國會議員長期呼籲邀請台灣加入軍演，但本屆軍演29個參與者仍不包括台灣。

據報導，美國前總統川普的白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）最近在「外交事務」（ForeignAffairs）期刊發表文章呼籲，未來環太軍演應該納入台灣。