梅家樹：漢光將演練「去中心化」指管

立法院外交及國防委員會昨邀國防部報告「漢光四十號演習」實施狀況，陪同國防部長顧立雄列席的參謀總長梅家樹成為焦點。梅家樹表示，「去中心化指揮管制」是今年漢光的重要訓練目標，落實關鍵在於有清楚周延的交戰規則（ＲＯＥ）。立委也關注，今年漢光並未將兩棲「聯興」與空降「聯雲」操演納入，梅家樹解釋，並非取消這些訓練，而是將漢光專注於台海防衛作戰。

此外，國防部標榜今年漢光演習「不演戲」，強調「狀況誘導，無劇本演練」，但本報記者發現台南喜樹，早在一個月前陸軍就已在沙灘挖戰壕、堆沙包，是否代表軍方改不掉預先排演的習慣？梅家樹承諾進一步了解，但也表示，可能是單位執行年度既定訓練。

梅家樹回答立委黃仁質詢時說，「去中心化指管」區分五個面向，分別是「各級指揮官清楚任務」、「要給指揮官充分授權」、「給予非常清楚的責任區」、「給予非常周延詳盡的交戰規則」及「具備獨立作戰能力」。

梅家樹強調，外界常認為指管通聯中斷時，才需去中心化，其實關鍵核心是追求即時，部隊依據敵情及所賦予任務快速採取行動。ＲＯＥ目前已下放單兵，告訴官兵在何種情況可採取何種行動，今年漢光演習將驗證成效。

立委馬文君則問，今年漢光不納入聯興與聯雲操演，然而，面對南海等爭議，國軍仍需保持兩棲與特戰的能量。梅家樹表示，沒打算放棄兩棲與空降，聯興與聯雲操演仍要舉行；只是漢光專注於台海防衛，在防衛作戰中，這些部隊有其他任務。