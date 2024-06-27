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海鯤號遲未海測 台船：明年11月依約交船

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
台船強調，海鯤號的合約交船的期限是2025年11月3日，台船會依照合約執行。記者劉學聖／攝影
台船強調，海鯤號的合約交船的期限是2025年11月3日，台船會依照合約執行。記者劉學聖／攝影

我國第一艘國造潛艦、舷號七一一的海鯤號，執行ＨＡＴ泊港測試多時，遲未進入ＳＡＴ海測階段，進度引起議論。台船副總經理蔡坤宗昨說，海鯤號合約交船期限是明年十一月三日，會依約執行。據了解，海鯤號因台船向國外廠商訂製由光學丶電子潛望鏡組成的光電桅杆延遲交貨，導致無法進入海測階段；台船對此不評論。

台船也發布新聞稿表示，關於潛艦案的後續艦規畫，台船將遵照國家政策，國家最大利益為依歸，杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，從中介入巧取豪奪人民的納稅錢。

台船昨在高雄舉行股東會，國造潛艦進度受關注。台船高層指出，海鯤號原訂今年五月三日下水，台船去年九月廿八日就舉辦海鯤號下水典禮，讓海鯤號提前八個月下水，並進入岸測階段，但因一項裝備延遲到貨，無法按原本提早的進度進入海測。

蔡坤宗說，海鯤號目前進行ＨＡＴ泊港測試，正在台船的小塢進行相關測試，後續會評估進入ＳＡＴ海測階段，進行浮航及潛水試測，包括潛水航行、深水航行，甚至操雷的作業。

掮客 海鯤 潛艦

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