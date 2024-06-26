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韓戰早已結束 北韓仍在建圍牆

台灣醒報／ 台灣醒報記者莊瑞萌╱台北報導
北韓對於朝鮮半島的態度，近期恐怕有所轉變。圖為一顆運載垃圾的北韓氣球現蹤首爾漢江。(歐新社)
北韓對於朝鮮半島的態度，近期恐怕有所轉變。圖為一顆運載垃圾的北韓氣球現蹤首爾漢江。(歐新社)

北韓近日動作頻頻，其國內政策恐有變動？南韓軍方指出，北韓軍隊近期大量在邊界修築圍牆甚至佈雷，對此，分析師認為，北韓近期針對南韓的小動作不斷，顯示其國內對於南北韓政策應已有所轉變。

據《路透社》報導，南韓軍方表示，近幾週北韓派出大量士兵在非軍事區(DMZ)內構築反坦克障礙、埋設地雷及強化戰術道路。南韓官員並指出，此舉造成南韓軍隊開槍警告並與北韓軍隊發生罕見衝突，部分北韓士兵則誤觸地雷而喪生。

兩韓仍在交戰狀態

本月25日是韓戰爆發74週年，當時北韓軍隊越過邊界進攻受到美國支持的南韓，交戰方最終僅以停戰協定(armistice)而非和平條約結束戰爭，因此，南北韓兩國目前仍處於戰爭狀態。

近期北韓又發射數百枚載有垃圾的空飄氣球，反制南韓向其境內發放反平壤的傳單，南韓也以廢除一項南北韓軍事協定加以抗議，同時恢復長期以來被北韓強烈譴責的宣傳廣播。

統一研究院研究人員樸英子指出，「北韓持續的低強度、同步挑釁似乎是因其最近的政策轉變，有意對南韓釋出敵意訊息。」北韓研究大學梁茂進(Yang Moo-jin)則認為，南北韓的對峙已升級為類似冷戰時期的心理戰。他指出，「空飄氣球與傳單重現可以被視為冷戰仍在朝鮮半島持續著。」

呼籲民眾勿碰觸氣球

據《時代雜誌》報導，南韓聯合參謀本部表示，本週一晚間起，北韓約發射350枚氣球，約100枚氣球落在首爾的京畿道北部以及首都圈，事後南韓政府提醒民眾不要觸碰任何被帶過來的東西。

南韓統一部表示，從5月底起北韓發射1600多枚氣球，當中數十枚氣球經檢查發現裡面含有與糞便相關的寄生蟲，不久後新一批氣球又被發現裝有破碎的內衣、領帶與襪子。

北韓與俄國合作

本月俄羅斯總統普丁首度在24年後訪問北韓並與領導人金正恩簽署協議，朝鮮半島局勢也跟著出現重大調整，因為根據協議，兩國一旦受到攻擊時應互相援助。對此，南韓總統尹錫悅表示，北韓朝邊境發送垃圾氣球並與俄羅斯簽署條約的行為是「與歷史進程背道而馳的過時行為」。

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