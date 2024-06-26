什麼情況採取什麼行動 參謀總長：漢光驗證單兵交戰規則

嚴謹的交戰規則（ROE）是落實去中心化指管重要關鍵，參謀總長梅家樹上將今天表示，ROE已下放單兵層級，今年漢光演習將驗證單兵ROE，透過ROE告訴官兵，在何種情況可使用何種武器、採取何種行動，陸海空的ROE均不同。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，今天上午到立法院外交及國防委員會專案報告「漢光40號演習規劃情形」，並備質詢。

梅家樹答詢國民黨立委黃仁說明，去中心化指揮管制屬今年重要訓練目標，去中心化指管區分5面向，分別是「各級指揮官清楚任務」、「要給指揮官充分授權」、「給予非常清楚的責任區」、「給予非常周延詳盡的交戰規則（ROE）」及「具備獨立作戰能力」。

落實去中心化指管的一大關鍵，在於有無律定嚴謹的交戰規則（ROE），梅家樹答詢民進黨立委王定宇時說明，以地面部隊為例，小部隊的特戰編組可依照被賦予的授權具備獨立作戰能力，並依據ROE遂行指揮官意志。

梅家樹強調，大家常認為去中心化的條件是「指管通聯中斷」，但事實最重要核心是「求快速」，讓部隊依據敵情及指揮官所賦予的任務快速採取行動，ROE目前已下放單兵，並在今年漢光演習驗證單兵手上的ROE，透過ROE告訴官兵，在何種情況可使用何種武器、採取何種行動，「陸海空的ROE均不同」。

王定宇也詢問，去中心化指揮管制的啟動條件，是通訊構聯中斷才採取授權，還是代表整個部隊文化的改變。

梅家樹回應，連文化都要改變，中心指揮鏈仍會存在，行動「去中心化」。王定宇指出，小兵要改變觀念很簡單，但資深將領很難，梅家樹認同但也強調，「我也很資深，但我也需要改變」。

梅家樹答詢國民黨立委徐巧芯提到，根據近年威脅，共軍很有可能由演轉戰，從前年共軍聯合軍事行動、近期聯合利劍，直到現階段在台海周邊的戰備警巡，很多學者都提出是溫水煮青蛙、甚至不斷切香腸，國軍也逐漸看出共軍由演轉戰的能力。

因此，梅家樹強調，此次漢光著重的重點，包括國軍如何快速從灰色地帶威脅轉換為戰時狀態，同時增加電腦兵推天數、模擬更多實際狀況。至於是否會增加與盟軍快速協防項目，梅家樹、顧立雄同聲指出，「不宜公開說明」。