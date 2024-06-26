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首艘國造潛艦海鯤號遲未海測 台船：合約交船期限是明年11月3日
我國第一艘國造潛艦、舷號711的海鯤號執行泊港測試已有一段時間，至今尚未進入SAT海測階段，讓關心國造潛艦進度的國人憂心是否會延遲交船。今天台船舉行股東會，台船副總經理蔡坤宗說，海鯤號的合約交船的期限是2025年11月3日，台船會依照合約執行。
台船高層今天在股東會後表示，海鯤號本來預計今年5月3日下水，但台船在去年9月28日就舉辦海鯤號下水典禮，台船讓海鯤號「提前8個月下水」；淡海鯤號下水後進入岸測階段，卻因為有「一項裝備」延遲到貨，導致無法按照台船原本提早的進度進入海測。
台船高層說，這其實是因為全世界因為戰爭，供貨方延遲交付給台灣這項裝備，但這項裝備終究已抵達台灣，「但如果按照合約的交船日期，可以到明年11月3日，所以不會有延遲交船的問題」。
據了解，這項遲來的海鯤號裝備，是向國外廠商訂製，由光學丶電子潛望鏡組成的光電桅杆，但台船高層表示，無法對此做出評論。
台船副總經理蔡坤宗表示，海鯤號目前在進行HAT泊港測試，正在台船的小塢進行所有相關可以在小塢進行的測試，後續會評估進入SAT海測階段，進行浮航及潛水的試測，包括潛水航行、深水航行，甚至操雷的作業，合約交船的期限是114年11月3日，台船會依照合約執行。
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