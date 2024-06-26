參謀總長久違備詢 立委追問實戰演習

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】睽違26年又有參謀總長備詢，不分藍綠都問實戰化的漢光演習如何進行！民進黨立委王定宇26日問說，「去中心化」作戰，如何驗證指揮鏈中斷的情況下，作戰單位還能獨立接戰？參謀總長梅家樹指出，會請各部隊熟悉接戰規則（ROE）；立委陳永康則提醒，國防大學也要教北約版ROE，增加士兵實戰觀念。

立法院外交及國防委員會26日邀請國防部部長顧立雄率參謀總長梅家樹報告「漢光四十號演習」規劃情形，並備質詢。梅家樹是時隔26年後、繼前參謀總長唐飛後第二位參謀總長到立法院備詢者。

單兵斷訊仍能作戰

王定宇質詢時表示，各單位獨立作戰，每個單位都要熟悉接戰規則（ROE），而設定的最小接戰單位，能夠根據ROE做出指令是到多小（單位）？梅家樹回應，以地面部隊來看，如果是小部隊特戰編組，可以依照給予任務、賦予任務、授權、責任遞進與獨立作戰能力等，依照已經授權的ROE，就能遂行指揮官的意圖。

「現在各單位都有ROE，以後可以不請示上級就直接行動嗎？」王定宇追問，斷聯了才能採取去中心化的決策？梅家樹坦言就是改變部隊文化，並強調「還是會有中心化的指揮，但會有去中心化的行動」，今年甚至下放到「單兵」的 單位，告訴單兵在怎樣的情況下，就可以採取行動，陸海空狀況通通不一樣。

應熟悉國際接戰規則

國民黨立委陳永康則建議國軍，導入2019年北約版的ROE，還要讓各層級軍隊都熟悉國際戰爭法、武裝衝突規定，並納入國防大學的法治課程。另外，交戰時需假設通訊通通斷掉，而我方可以用的緊急通訊是低軌衛星，但尚未有跟數位部或NCC要求專用頻寬，應儘速設定，並搭配機動通訊車維持通訊。

「俄烏戰爭與以哈戰爭的無人機使用方法不同，國軍須留意！」陳永康說，俄烏戰爭因幅員遼闊，無人機誤擊的機率低、軍隊多以目視觀察，但以色列就是用AI處理無人機，也會牽涉更多國際法問題。他建議在演習時將限制因素強化，以加強國軍在面對斷網、斷訊等極端狀況，更能有效因應。

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