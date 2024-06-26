梅家樹：漢光專注戰術 陸戰聯興、特戰聯雲操演改期

參謀總長梅家樹上將今天表示，海軍陸戰隊及陸軍特戰部隊於守勢作戰有特定任務，所以在此次漢光「原兵歸原位」並熟悉戰術位置；不過，攸關兩部隊的陸戰聯興登陸操演、特戰聯雲空降操演雖未併入漢光，但會在漢光前、後完成。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，上午至赴立法院外交及國防委員會專案報告「漢光40號演習規劃情形」，並備質詢。

此次漢光重點為「無劇本、實戰化、去中心化指管、取消假想敵（紅軍）、取消預演」等，但也因取消海軍陸戰隊、陸軍特戰官兵擔任假想敵，傳出取消聯興（海軍陸戰隊登陸操演）、聯雲（陸軍特戰部隊跳傘）操演。

梅家樹答詢國民黨立委馬文君表示，兩項操演確實沒有排入今年漢光演習，但操演仍然存在，只是在其他時間點演練。例如聯興操演將在漢光演習前，也就是7月初完成；聯雲操演則在漢光演習結束後執行。

梅家樹進一步說明，海軍陸戰隊及陸軍特戰部隊在防衛作戰上都有守勢作戰的特定任務，因此要求這些部隊在此次漢光中結合防衛作戰，「原兵歸原位」，讓陸戰及特戰兵力到戰術位置熟悉環境，同時了解指揮管制關係。