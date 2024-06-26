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24架次共機上午越中線擾台 國軍嚴密掌握

中央社／ 台北26日電

國防部今天表示，自上午7時起，24架次共機逾越台海中線及侵擾北、中及南部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今天中午發布新聞稿表示，自上午7時起，陸續偵獲中共殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機計26架次出海活動，其中24架次逾越中線及其延伸線，進入北、中及南部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

此外，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，共偵獲18架次共機（其中逾越海峽中線、進入東部、西南空域5架次）、共艦6艘次，持續在台海周邊活動。

台海 國防部 飛彈

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