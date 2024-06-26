綠能國家隊違約在軍營用大陸產品 黃國昌：後台很硬？

民眾黨立委黃國昌今天上午舉行記者會，指控綠能國家隊「聯合再生」旗下永梁公司得標陸軍蘭陽地區指揮部光電標租案後，違反「不允許使用大陸地區產品」等契約規定，違約裝上中國大陸製的太陽能逆變器，質疑是因為後台很硬？

黃國昌說，他接到檢舉指稱聯合再生「根本不把國防部當一回事」，對白紙黑字的契約規定視若無睹，經查聯合再生董事長洪傳獻是蔡英文全國綠能產業後援會長，現任總統府秘書長潘孟安、交通部長李孟諺、前政務委員張景森都是其座上賓，讓聯合再生因為靠勢政治後台很硬，所以無視契約明訂如此恣意妄為？

黃國昌指出，永梁公司與蘭指部所簽訂的契約，白字黑字明訂「不得轉包」、「不允許使用大陸地區產品」，甚至永梁評選會議時也承諾使用國內領導品牌的變流器。但他接獲檢舉，永梁不僅違約轉包，還違約裝上中國製的太陽能逆變器。

黃國昌昨天到現場勘查，發現蘭指部總共有44台逆變器每一台逆變器大剌剌地標示made in China，質疑「這麼明顯的標示made in China，今年２月到底是怎麼驗收通過的？」要求國防部徹查到底，也要全面清查，到底還有多少光電標租案使用中國製產品，並對如此惡質的不肖廠商，要依約追究責任。

2017年立法院曾被踢爆所裝設的光電板逆變器是中國廠商華為製造，引發社會譁然；當時民進黨立委蔡易餘、陳柏惟曾開記者會要求禁用中國大陸制造的逆變器，避免嚴重的國安漏洞。

黃國昌說，聯合再生公司獲國發基金投資近30億元，政府是聯合再生第一大股東，並非一般的上市公司，對外還打著綠能國家隊招牌，竟然在我國軍事要塞使用中國大陸製造的光電設備，令人不敢置信，「國發會派進去的董事是都在睡覺嗎」？「放縱到這種程度，到底是誰在撐腰？」、「是怎麼通過驗收的？」

出席記者會的國防部代表也承認，確實有疏失，會虛心檢討並啟動調查，依照合約請廠商一個月內更換，若未更換，會終止契約或是沒收履約保證金，也承諾會全面清查，並檢討驗收程序。