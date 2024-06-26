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中國海警船闖金門限制水域 海巡3艇全程示警驅離

中央社／ 台北26日電

4艘中國海警船昨天上午編隊闖入金門限制水域。海巡署今天表示，3艘巡防艇全程監控執行驅離；統計今年1月迄今，海巡署嚴正執法，共驅離越界中國船隻835艘、登檢帶案7艘。

海洋委員會海巡署今天表示，昨天清晨5時多，4艘中國海警船進入金門限制水域。依金馬澎分署情資，舷號「14609」、「14603」、「14513」、「14605」的4艘海警船有集結跡象，隨即部署海巡艇對應。

4艘海警船以2艘1組方式分別自金門北碇東方、復興嶼南方海域，分2組編隊航入我國限制水域。第九（金門）海巡隊3艘巡防艇，採分組對應、平行監控，全程蒐證示警，海警船活動歷時約2小時，隨即遭驅離至限制水域外。

海巡署表示，中國海警船刻意編隊航入我方水域，滋擾意圖明顯。海警此舉無助金廈人民情感維繫，更無益兩岸對等交流，要求中國體認區域和平、穩定的重要性，海巡署將持續堅定立場，守護國家海洋權利。另外，依海巡署統計數據，今年1月至6月25日，已驅離越界中國船隻835艘、登檢帶案7艘，嚴正執法決心堅定不移。

海巡署 金門

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