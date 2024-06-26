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軍營太陽光發電系統用大陸製零件 國防部允諾徹查
國軍配合政府能源政策開放營區空間，配合廠商設置太陽能光電板。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天舉行記者會說，陸軍蘭陽指揮部紅柴林營區裝設的太陽能發電系統，得標的聯合再生公司不顧合約規定，使用中國大陸製造的逆變器。他昨天前往現地勘查，發現逆變器上面貼著「Made in China」貼紙。
黃國昌也在立法院外交國防委員會質詢，他說，海軍艦隊指揮部、國防大學、三軍總醫院松山分院，都是這家廠商承包裝設太陽能光電系統。軍方必須要查清，這些單位使用的逆變器，是否也是中國大陸製產品。
國防部長顧立雄表示，初查出問題的逆變器共有44個，是德國品牌SMA，但在中國大陸製造。軍備局會全面清查，若要處罰，就依約處理。
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