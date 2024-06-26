作戰計畫調整多 梅家樹：漢光今年重在熟悉環境

國軍漢光40號實兵演習7月22日至26日間舉行，參謀總長梅家樹上將今天備詢指出，作戰計畫因敵情威脅調整幅度大，因此今年訓練目標是讓聯兵旅等戰術層級，熟悉本島作戰環境及作戰計畫為主。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將今天上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「漢光40號演習規劃情形」，並備質詢。

國軍漢光40號實兵演習預計於7月22日至26日期間舉行，由於此次漢光演習採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，國民黨立委黃仁關切本島不實彈原因。

梅家樹答詢表示，國軍在年度訓練區分不同層級，實彈訓練並未荒廢，包括屏東聯訓基地、年度精準飛彈射擊等均採取實彈，且年度精準飛彈射擊甚至結合戰術位置。顧立雄也補充，此次只是取消漢光展示性的實彈，但整體年度實彈訓練不減反增。

梅家樹指出，此次漢光目的是讓聯兵旅等戰術層級單位，能依照統裁部給予的想定及臨機狀況行動，若沒有執行火砲安全管制，臨機的方式可能會有安全顧慮，且此次作戰計畫因敵情威脅緣故調整幅度大，因此今年訓練目標以熟悉本島作戰環境、作戰計畫為主。

梅家樹強調，去中心化指揮管制亦是今年重要訓練目標，去中心化管制分為5面向，分別是「各級指揮官清楚任務」、「要給指揮官充分授權」、「給予非常清楚的責任區」、「給予非常周延詳盡的交戰規則（ROE）」及「具備獨立作戰能力」。