影／台南喜樹沙灘出現神秘坑道 疑為漢光演習做準備

國軍因應當前敵情威脅，驗證全台20餘處「紅色海灘」反登陸能量，位於台南的喜樹沙灘也被國軍畫為共軍可能登陸的紅色沙灘，最近有民眾發現喜樹沙灘有國軍在灘頭上進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，沙灘上更可見長長的坑道，從空拍畫面觀看長度將近一公里，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。

喜樹海灘位於台南市南區，北鄰安平區漁光島、安平港等地，往南則直通高雄市，緊鄰台17線濱海公路等主要幹道，且距離台南機場、空軍台南基地等戰略要地僅5公里，其寬闊、平坦的砂質灘岸，被國軍認定為中共解放軍可能登陸點之一，國軍從上個月就派出官兵在現場進行沙包掩體建設，已經接近完工階段。