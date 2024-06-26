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影／台南喜樹沙灘出現神秘坑道 疑為漢光演習做準備

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影

國軍因應當前敵情威脅，驗證全台20餘處「紅色海灘」反登陸能量，位於台南的喜樹沙灘也被國軍畫為共軍可能登陸的紅色沙灘，最近有民眾發現喜樹沙灘有國軍在灘頭上進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，沙灘上更可見長長的坑道，從空拍畫面觀看長度將近一公里，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。

喜樹海灘位於台南市南區，北鄰安平區漁光島、安平港等地，往南則直通高雄市，緊鄰台17線濱海公路等主要幹道，且距離台南機場、空軍台南基地等戰略要地僅5公里，其寬闊、平坦的砂質灘岸，被國軍認定為中共解放軍可能登陸點之一，國軍從上個月就派出官兵在現場進行沙包掩體建設，已經接近完工階段。

記者現場觀察，這處「喜樹沙灘戰備坑道」位於喜樹社區旁沙灘，附近民宅稀少，演習時雖然比較不會擾民，但是開闊的場地完全沒遮擋，敵軍恐怕可以輕易從空中就可探知國軍的戰備部署，而位於海灘旁的消波塊與紐澤西護欄等阻隔設施更是被高漲的潮水淹沒，恐怕發揮的阻隔效益不大，而今年的漢光40號演習取消由特戰部隊扮演的「紅軍」（攻擊軍），更讓人更加好奇這處坑道陣地的「用途」。

國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，海灘上的阻絕設施已經被潮水淹沒。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，海灘上的阻絕設施已經被潮水淹沒。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影
國軍最近在共軍可能登陸喜樹沙灘進行戰備坑道建設，路旁的高地與圍牆有白色沙包堆起的掩體，灘頭上可見長長的坑道，彷彿是龍爪的造型十分壯觀，疑似為下個月即將舉行的漢光實兵操演做準備。記者劉學聖／攝影

台南 國軍 沙灘

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