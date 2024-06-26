漢光號稱沒劇本 陸軍仍提前挖海灘？梅家樹：會去了解

日前國防部特別強調，今年漢光將採「狀況誘導，無劇本演練」，然而本報記者卻發現有陸軍部隊卻早在一個月前就動用工兵機具在可能演習區域挖工事，參謀總長梅家樹今天在立法院表示，會進一步去了解。

為了報告7月下旬舉行的漢光40號演習，參謀總長梅家樹今天陪同國防部長顧立雄來到立院外交國防委員會，創下25年來的紀錄。

日前國防部特別強調，今年漢光將採「狀況誘導，無劇本演練」，基層單位隨時可能被賦與新任務，而非早就知道要進行的科目。然而本報記者發現，陸軍八軍團早在一個月前，就動員工兵機具，在台南喜樹沙灘，挖掘壕溝並堆置沙包，構築臨時性防禦工事。媒體因此提問，這種提前動作，是否與漢光40號標榜「不演戲」的精神相違背？

梅家樹在備詢前回答記者，這次漢光演習是以狀況誘導，實施無劇本演練，針對喜樹海灘提前開挖部分，也會進一步了解。但也有可能是，單位自行任務訓練，執行年度既定執行項目。