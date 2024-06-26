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參謀總長梅家樹赴立院備詢：若能讓大眾支持國軍 是我應該做的

中央社／ 台北26日電
參謀總長梅家樹今（26日）到立院外交國防委員會報告漢光演習實施狀況並備詢。圖／聯合報系資料照片
參謀總長梅家樹今（26日）到立院外交國防委員會報告漢光演習實施狀況並備詢。圖／聯合報系資料照片

時隔25年，參謀總長梅家樹上將今天赴立法院備詢。梅家樹會前受訪時表示，如果說總長的出席能讓社會大眾、甚至媒體更了解及支持國軍，「我覺得這是我個人應該做的」，他也會依法說明非機密事務。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，上午至赴立法院外交及國防委員會專案報告「漢光四十號演習規劃情形」，並備質詢。這也是繼前總長唐飛（民國87年）、前總長湯曜明（民國88年）赴立院專案報告後，總長時隔近25年後再赴立院。

針對前參謀總長李喜明認為，總長赴立法院備詢恐影響威信。梅家樹會前受訪認為，如果說總長的出席能讓社會大眾、甚至媒體更了解及支持國軍，「我覺得這是我個人應該做的」，他也會依法說明非機密事務。

國防部長顧立雄則指出，總長是應召委要求列席備詢，而總長主動前來，同時國防部也研究大法官解釋，總長原則上有義務列席備詢，但他不認為會成為常態。顧立雄進一步說明，此次的主題因為是漢光，且漢光事務由總長負責，基於這個理由，由總長在不涉機密情況下詳實說明。

由於此次漢光演習為無劇本演練，但有民眾看見官兵於台南喜樹海灘挖壕溝。梅家樹回應，此次漢光演習仍以狀況為誘導實施無劇本演練，他會再了解喜樹海灘一事，有可能是單位年度的既定任務訓練。

國防部 梅家樹 漢光演習

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