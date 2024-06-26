黃煌雄：外力干涉台灣國防

台北政經學院基金會和平安全中心昨天發布「二○二四國防評估報告」。基金會董事長黃煌雄指出，國軍當前三大新趨勢是「組織增胖、員額增加、預算增多」，一改過去廿餘年持續精簡的趨勢，但對於如此重大改革方向，政府卻未提出令人信服的公開論述，諸如恢復徵兵等政策，更充滿外力的投影。黃煌雄表示，蔡政府第二任期，可說是外國因素介入我方國防決策管道最多元、聲量最大的階段，這些將成為賴清德政府的歷史重擔。

對此，國防部長顧立雄否認有外力干涉。顧立雄說，兵役役期調整是因應敵情威脅、建軍備戰需要，以及國土防衛構想的改變，所以需要一年期義務役人員補充部隊，進行更實戰化的訓練。

黃煌雄是最早關注國防政策的民進黨民代；此後李扁馬三任總統，都曾提名其擔任監委。他擔任董事長的台北政經學院基金會，成立智庫「和平安全研究中心」，由前參謀總長李喜明擔任執行長，推出國防評估報告。

黃煌雄指出，廿餘年來的國防變革成為Ｕ字型，在蔡英文總統第二任期內反轉攀升。一九九○年代以來，國軍多次組織變革，一貫精神是組織減肥瘦身；近年擴編新興兵力、增設新訓守備旅等政策，卻從根本上改變先前趨勢。預期幾年間，國軍總員額可能回復到「精進案」水平，即廿七萬五千人。另一個反轉的趨勢，是國防開銷的比重：自製武器或向美軍購有增無減，致使國防預算加上特別預算的總額，不斷增加。

黃煌雄說，自己擔任監委期間，曾深度訪談歷任參謀總長與國防部長，這些主事者在決定改革方向的過程，幾乎不受外力介入與干擾。當前的新趨勢，特別是一年期義務役的實施，決策過程卻充滿外力投影，不僅外國政府，包括國會議員乃至智庫學者、退將、媒體，都試圖發揮影響。