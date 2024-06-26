冷眼集／顧立雄新「形象工程」 必要性打問號

郝柏村擔任參謀總長時，黨外陣營就有要求他赴立院備詢的聲音；一九九○年代，民進黨與新黨立委聯手，邀請參謀總長報告，時任總長劉和謙堅持不列席也不請假，遭到立委通過決議譴責。卅年後卻是，國防部主動要總長陪同到立院備詢，令人不禁感慨變化之大。

黃煌雄與李喜明，一位是綠營最早關心國防的前輩，一位是在美國政學界頗得好評的前任參謀總長。他們齊聲反對總長赴立院備詢，並憂心此舉傷害軍令體系的領導威信，並非全無道理。然而，目前國防部長到立院委員會報告，軍令系統的副總長執行官、參謀本部各聯參次長，乃至各軍種參謀長，早就是陪同出席的固定班底。

國防部早年堅持的「軍令系統不到國會備詢」原則，早已不存。就此而言，若說參謀總長列席立院，對軍令系統的威信就會產生重大衝擊，理論是否能成立，恐有值得商榷之處。

不過，總長現身立院，或許不至於如反對者所憂心，會帶來那麼多後遺症；但從另一角度來看，其必要性到底多大，同樣也值得懷疑。立委針對漢光演習所能提問的，自然也是政策範疇，而非干預調兵遣將的細節；就算有人問起，軍方也不宜回答過度細節。因此，是否非得總長親自上陣才能搞定？也是個大問號。

顧立雄此舉，因而被解讀是繼先前釋放多項官兵福利之後，新一波「形象工程」。作為文人部長，若要論對部隊業務的嫻熟，顧立雄自然比不上退將出身的前部長們，但他借勢打出「反手拍」，形塑尊重技術官僚專業的「人設」，目前看來似有相當效果。