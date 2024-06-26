參謀總長立院備詢 顧立雄遭質疑

參謀總長梅家樹今天將到立院外交國防委員會報告漢光演習實施狀況並備詢。前參謀總長李喜明及曾任立委、監委的台北政經學院基金會董事長黃煌雄都不以為然，認為當年軍政軍令二元化，總長赴立院報告有時代意義。但在國防二法實施後，國防大權歸於部長，由防長代表接受國會監督就夠，讓立委過度介入軍令系統工作，反而影響作戰指揮的權威性，對國家不是好事。

國防部長顧立雄昨天在立院受訪表示，參謀總長到立院備詢，應該不至於影響領導統御，也不至於成為一個常態。顧立雄說，依據大法官釋字四六一號解釋，總長可受邀至委員會備詢，除有正當理由請假外，應有接受的義務，但涉及國家安全的機密事項，總長可以不回答。

曾在立委任內力爭參謀總長應赴立法院的黃煌雄說，一九九八年唐飛總長首度到立院報告，曾經引起政壇轟動，但時代背景不一樣，當時實權在參謀總長，國會努力讓參謀總長現身接受質詢。隨著國防二法實施，軍政軍令已經一元化，部長本身就具有完全的代表性。

李喜明強調，軍政軍令二元化時代，國軍所有指令是由參謀總長下令並負全責。如今軍政軍令一元化，應該由國防部長領軍，立委要對國防部提出質詢，國防部長都可以回答，如果部長如果對業務不熟悉的話，就應該要去熟悉。

李喜明也說，部長不應管到軍事作戰，領軍調度應充分授權給參謀總長和將領。參謀總長負責統籌指揮部隊，應讓其專注於領導能打仗、能打勝仗。如今參謀總長前往立院備詢，以後可能還會無限上綱，把各司令和軍團指揮官也找去備詢，這對部隊運作會有負面影響。