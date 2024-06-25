服補充兵役辦法修正 內政部估每年回流1925兵源

配合全民國防兵力結構調整，內政部役政司今預告，已修正「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵辦法」第2條，實施後預判每年回流服常備兵現役人數約1925人，改服家庭因素替代役約2560人，可有效增補國家兵員。

2022年12月29日，國防部會同內政部發布公告，2005年元旦以後出生的役男，自今年元旦起回復徵集服1年常備兵現役。

內政部指出，「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵辦法」修正將於近日發布施行；這次主要修正申請服補充兵役條件，實施後預判每年回流服常備兵現役人數約1925人，改服家庭因素替代役約2560人，可有效增補國家兵員，並達到兵役公平原則。

役政司指出，為因應國家常備兵員額需求及服兵役公平，調整常備役體位役男申請服補充兵役條件，並將役男家屬均屬老、幼、身心障礙、重大傷病、在學、患有中度身心障礙及低收入戶，移列為申請服家庭因素替代役（可返家住宿）的申請條件。

役政司補充說明，針對役男家屬不能維持生活者，提高服義務役的役男家屬生活扶助金約39%，2005年次以後役男役期回復為1年，薪資同步調升至2萬1350元，使役男履行國民義務之際，亦得以兼顧家庭生活開支。