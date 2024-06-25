顧立雄：涉機密參謀總長可不答 利劍演習納漢光參據

參謀總長梅家樹明天到立法院列席備詢，國防部長顧立雄今天表示，涉及國家安全機密事項，參謀總長可以不回答。至於中共5月發動對台「聯合利劍－2024A」，顧立雄說，該演習是對台灣國土防衛構想的重要參據，國防部高度重視，也都有納入電腦指揮兵推。

立法院外交及國防委員會明天邀請顧立雄率參謀總長報告「漢光40號演習」規劃情形，前參謀總長李喜明今天上午受訪表示，參謀總長赴立院備詢對國家不是好事。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，下午進行外交及國防組，相關部會首長列席。顧立雄在會前受訪表示，大法官釋字461號已有針對參謀總長赴立法院備詢作過解釋，而根據憲法第67條，立法院可邀請參謀總長備詢，參謀總長除正當請假理由外，應有接受義務，當然涉及國家安全機密事項，可以不回答。

另外，國民黨立委黃仁今天在總質詢時提及，中共5月23日發動對台「聯合利劍－2024A」軍演，有一個縱深意義，就是演習範圍從台灣西部到東部，這是很重要戰略的線。他質疑，國防部刻意淡化「聯合利劍－2024A」的威脅性。

顧立雄答覆，「聯合利劍－2024A」演習，中國大陸只有標示演習區域大概上的圖，並沒有實際的經緯度，所以事實上演習的區域，跟標示的位置也沒有完全重疊。不過，國防部並沒有輕忽，不管是示意圖或相關的實際作為，是對台灣國土防衛構想的重要參據，國防部高度重視，在之前電腦指揮兵推裡面也都納入。

對於黃仁質詢時進一步提問，今年漢光演習是否將此應對納入考量。顧立雄說，戰力保存是演練的首要重點，接下來還有整理防空海上截擊等等，都是演練的項目之一，戰力保存是特別重要。